«Она определяла жизнь страны»: Представитель Путина вступился за Аллу Пугачёву
Швыдкой: Пугачёва определяла многое в жизни страны
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью RTVI назвал Аллу Пугачёву выдающейся певицей.
Швыдкой сообщил, что посмотрел интервью Пугачёвой журналистке Катерине Гордеевой*. Он заявил, что не поддерживает тех, кто предлагает вычеркнуть певицу из культуры из-за её отъезда.
«Моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица... Я не сторонник того, чтобы говорить: она уехала из России, и её надо вычеркнуть из культуры. Это практически невозможно. Она определяла очень многое в жизни страны, я бы даже сказал, не только в жизни эстрады», — сказал Михаил.Швыдкой отметил, что у него с Пугачёвой различаются оценки специальной военной операции и действий российских властей. Однако он добавил, что для взрослых людей наличие разных взглядов на те или иные события является нормальным.