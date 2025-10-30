«Она определяла жизнь страны»: Представитель Путина вступился за Аллу Пугачёву

30 октября 2025, 20:24

Швыдкой: Пугачёва определяла многое в жизни страны

Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой*»)

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью RTVI назвал Аллу Пугачёву выдающейся певицей.





Швыдкой сообщил, что посмотрел интервью Пугачёвой журналистке Катерине Гордеевой*. Он заявил, что не поддерживает тех, кто предлагает вычеркнуть певицу из культуры из-за её отъезда.

«Моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица... Я не сторонник того, чтобы говорить: она уехала из России, и её надо вычеркнуть из культуры. Это практически невозможно. Она определяла очень многое в жизни страны, я бы даже сказал, не только в жизни эстрады», — сказал Михаил.