«Я тебе не официант!»: Восьмилетний сын Ксении Собчак Платон поставил звёздную маму на место

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак со своим восьмилетним сыном Платоном сейчас путешествует по Африке. Надо сказать. ребёнок проявляет характер и его отношения со знаменитой родительницей далеко не всегда складываются безоблачно.
Мальчик довольно негативно относится к причудам журналистки, о чём стало известно из видеороликов, которые она периодически публикует в своих социальных сетях. Например, ему крайне не понравилось, когда Ксения попросила принести ей утром кофе в постель. Платон выполнил пожелание матери, однако потом высказал своё отношение к этому.
Судя по всему, характер у мальчика непростой и довольно твёрдый. Его отец Максим Виторган рассказывал, что когда написал Платону, чтобы договориться о встрече, тот ответил, что посмотрит в своём расписании, когда будет свободен.
Не стал сын журналистки рассказывать матери и о содержании разговора с Владимиром Путиным, с которым они встретились на памятной церемонии, посвящённой деду мальчика, первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Ксения пока отшучивается в ответ на претензии и недовольство Платона. Но вряд ли она сможет так поступать и дальше, когда сын повзрослеет. Есть стойкое ощущение, что кофе в постель он ей носить не будет.
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«Давно хотел тебе сказать. Запомни раз и навсегда — я не твой официант!» — решительно заявил звёздный отпрыск.
Судя по всему, характер у мальчика непростой и довольно твёрдый. Его отец Максим Виторган рассказывал, что когда написал Платону, чтобы договориться о встрече, тот ответил, что посмотрит в своём расписании, когда будет свободен.
Не стал сын журналистки рассказывать матери и о содержании разговора с Владимиром Путиным, с которым они встретились на памятной церемонии, посвящённой деду мальчика, первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
«Это наше личное дело, моё и президента», — заявил тогда восьмилетний ребёнок.
Ксения пока отшучивается в ответ на претензии и недовольство Платона. Но вряд ли она сможет так поступать и дальше, когда сын повзрослеет. Есть стойкое ощущение, что кофе в постель он ей носить не будет.
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Александр Бойцов