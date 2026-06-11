«Убрала алкоголь, пью таблетки»: Слава откровенно высказалась о своём состоянии

11 июня 2026, 12:47

Слава рассказала о восстановлении после нервных срывов

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава поделилась подробностями своего восстановления после нервных срывов. Во время общения с журналистами на Marie Claire Blogger Party 2026 артистка призналась, что сейчас чувствует себя значительно лучше и постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Об этом сообщает Super.