«Убрала алкоголь, пью таблетки»: Слава откровенно высказалась о своём состоянии
Певица Слава поделилась подробностями своего восстановления после нервных срывов. Во время общения с журналистами на Marie Claire Blogger Party 2026 артистка призналась, что сейчас чувствует себя значительно лучше и постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Об этом сообщает Super.
По словам исполнительницы, справиться с непростым периодом ей помогли изменения в образе жизни и назначенное лечение. Певица рассказала, что отказалась от употребления алкоголя и продолжает принимать препараты, рекомендованные специалистами.
Слава отметила, что наиболее сложными для неё были первые месяцы после эмоционального кризиса. Однако со временем состояние стабилизировалось, и сегодня она оценивает своё самочувствие как хорошее.
Артистка также призналась, что причиной нервного срыва стало накопившееся эмоциональное напряжение. По её словам, долгое время она сдерживала переживания, что в итоге привело к сильному стрессу. Сейчас, как утверждает певица, этот период остался позади, и она вновь чувствует себя комфортно и уверенно.
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