Концертный директор Буйнова вышел на связь после слухов об инсульте у певца
Концертный директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин официально опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что у певца случился микроинсульт. Об этом пишет NEWS.ru.
Он подчеркнул, что слухи о проблемах со здоровьем исполнителя не соответствуют действительности. По его информации, с 76-летним артистом всё в порядке. Пудовкин также выразил благодарность за проявленное внимание.
Ранее SHOT сообщал, что Буйнов перенес ишемический инсульт и неделю провёл в больнице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого стало известно, что актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. По данным Mash, ему запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита.
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