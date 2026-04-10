Ревва поверил во встречу Кати Лель с иноплатенянами и усомнился в высадке американцев на Луну

10 апреля 2026, 18:43

Комик Александр Ревва поверил во встречу Кати Лель с иноплатенянами

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский юморист и актер Александр Ревва усомнился в реальности высадки американцев на Луну.





В интервью Telegram-каналу «Звездач» артист назвал миссию «Аполлон-11» тщательно спланированной и дорогостоящей аферой, призванной обмануть весь мир. При этом Ревва признался, что больше доверяет утверждениям певицы Кати Лель, которая неоднократно рассказывала о своих контактах с инопланетными цивилизациями.





«Я не верю в то, что американцы высадились на Луну. Я думаю, что это была афера века», — сказал собеседник.