Ревва поверил во встречу Кати Лель с иноплатенянами и усомнился в высадке американцев на Луну
Российский юморист и актер Александр Ревва усомнился в реальности высадки американцев на Луну.
В интервью Telegram-каналу «Звездач» артист назвал миссию «Аполлон-11» тщательно спланированной и дорогостоящей аферой, призванной обмануть весь мир. При этом Ревва признался, что больше доверяет утверждениям певицы Кати Лель, которая неоднократно рассказывала о своих контактах с инопланетными цивилизациями.
«Я не верю в то, что американцы высадились на Луну. Я думаю, что это была афера века», — сказал собеседник.
Отвечая на вопрос о возможной встрече с пришельцами, комик заявил, что попросил бы у них счастья и здоровья для всех людей на Земле.