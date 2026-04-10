Ревва поверил во встречу Кати Лель с иноплатенянами и усомнился в высадке американцев на Луну

Комик Александр Ревва поверил во встречу Кати Лель с иноплатенянами
Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский юморист и актер Александр Ревва усомнился в реальности высадки американцев на Луну.



В интервью Telegram-каналу «Звездач» артист назвал миссию «Аполлон-11» тщательно спланированной и дорогостоящей аферой, призванной обмануть весь мир. При этом Ревва признался, что больше доверяет утверждениям певицы Кати Лель, которая неоднократно рассказывала о своих контактах с инопланетными цивилизациями.

«Я не верю в то, что американцы высадились на Луну. Я думаю, что это была афера века», — сказал собеседник.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с пришельцами, комик заявил, что попросил бы у них счастья и здоровья для всех людей на Земле.
Никита Кротов

0 0 1 0 0 0