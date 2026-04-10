«Всю ночь не спала»: Бьянка высказалась о хейте в свой адрес

10 апреля 2026, 18:23

Певица Бьянка высказалась о хейте в свой адрес

Татьяна Липницкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая), которая недавно столкнулась с хейтом из-за своих откровенных выступлений. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».





На премии «Жара» артистка иронично прокомментировала нападки. Исполнительница заявила, что ей безразлична критика.





«Всю ночь не спала, звонила психологу (язвительно — прим. ред.). На самом деле, мне очень пофиг на эту тему, я просто поддержала тех певиц, кто танцует и хочет выглядеть в чем-то коротком, облегающем, открытом… Хотела поддержать танцевальную индустрию, потому что я являюсь ее неотъемлемой частью», — сказала Бьянка.



