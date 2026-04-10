«Торгует чудесами и называет себя «феей»: чем занимается мать Артема Чекалина
Мать блогера Артема Чекалина, Светлана Чекалина, продает в интернете эзотерические курсы. Об этом стало известно Super.ru.
На ее сайте указано, что она энергопрактик, нумеролог и родолог. По ее утверждениям, в 2016 году она стала мастером Рэйки, а с 2020-го начала обучать других, якобы излечив себя от псориаза с помощью этой практики.
«Счастливая жена, мама и бабушка!» — указано на ресурсе.Альтернативная медицина стала для Чекалиной источником дохода. Стоимость курсов на ее сайте варьируется от 990 до 11 тысяч рублей. В описании значатся такие обещания, как «свобода от родовых программ бедности» и «обнуление кармы». Также женщина предлагает обучение Рэйки и участие в различных марафонах. Подготовка проходит три ступени: первая стоит 15 тысяч рублей, вторая — 21 тысячу, третья (звание «Мастер-Целитель») — 30 тысяч рублей.
Отмечается, что ИП Светланы зарегистрировали в феврале 2023 года — за месяц до первого обыска в доме ее сына и его бывшей жены, блогерши Валерии Чекалиной. Активность в соцсетях Чекалиной стремится к нулю, однако на сайте много анонимных благодарных отзывов.