«Торгует чудесами и называет себя «феей»: чем занимается мать Артема Чекалина

10 апреля 2026, 18:11

Super: мать Артема Чекалина торгует эзотерическими курсами в Сети

Валерия и Артем Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Мать блогера Артема Чекалина, Светлана Чекалина, продает в интернете эзотерические курсы. Об этом стало известно Super.ru.





На ее сайте указано, что она энергопрактик, нумеролог и родолог. По ее утверждениям, в 2016 году она стала мастером Рэйки, а с 2020-го начала обучать других, якобы излечив себя от псориаза с помощью этой практики.

«Счастливая жена, мама и бабушка!» — указано на ресурсе.