В Московской области начал работу ещё один цифровой маммограф

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы запустили новый цифровой маммограф, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Новый маммограф заменил устаревшее оборудование, уже не отвечавшее современным требованиям. Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований. Закупка нового маммографа обошлась более чем в 20,8 млн рублей», – пояснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, пройти в регионе маммографию можно по направлению врача. Запись на приём доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
Читайте также:
В Долгопрудном спасли пациента с ножевым ранением и большой кровопотерей
В Московской области повысили выплаты по программе соцподдержки «Приведи друга»
В Подмосковье в 2024 году заготовили 78 тонн донорской крови
Лора Луганская