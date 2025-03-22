Режиссёр «Мастера и Маргариты» подал в суд на голливудских продюсеров за попытки сорвать релиз фильма в США

Михаил Локшин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Релиз фильма «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина в США находится под угрозой. Картина уже получила прокатное разрешение в Германии, Италии и Австрии, однако на больших экранах в Штатах она может не появиться из-за блокирующих показ продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло.
Продюсеры уверяют, что именно им принадлежат права на экранизацию самого известного романа Михаила Булгакова. Однако дистрибьютор Luminosity Pictures настаивает, что книга является общественным достоянием. В результате компания подала на продюсеров в суд.
Лошкин отметил, что после юридического расследования компания Luminosity точно сможет доказать, что имеет право на прокат его фильма.
Изначально англоязычную адаптацию романа должен был снимать Баз Лурман, но он отказался из-за проблем с правами: наследники писателя предоставили права на экранизацию сразу двум компаниях из России и США. Теперь судьбу картины, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь, решит суд, дата которого будет назначена в ближайшее время.
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Лошкин отметил, что после юридического расследования компания Luminosity точно сможет доказать, что имеет право на прокат его фильма.
Изначально англоязычную адаптацию романа должен был снимать Баз Лурман, но он отказался из-за проблем с правами: наследники писателя предоставили права на экранизацию сразу двум компаниях из России и США. Теперь судьбу картины, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь, решит суд, дата которого будет назначена в ближайшее время.
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Анастасия Чинкова