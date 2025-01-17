Упреки в неудачной пластике и прощении интрижек мужа: как живет «веселая вдова» Кобзона Нелли после его смерти

Уже шесть лет Нелли Кобзон живет одна после ухода своего знаменитого мужа. Они были в законном браке целых 47 лет, и на протяжении этого времени Нелли оставалась в тени Иосифа Давыдовича. Недавно вдова поделилась своими переживаниями и тем, через что ей пришлось пройти ради сохранения семьи. Подробности в материале «Радио 1».