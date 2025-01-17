Упреки в неудачной пластике и прощении интрижек мужа: как живет «веселая вдова» Кобзона Нелли после его смерти

Нелли Кобзон(Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Уже шесть лет Нелли Кобзон живет одна после ухода своего знаменитого мужа. Они были в законном браке целых 47 лет, и на протяжении этого времени Нелли оставалась в тени Иосифа Давыдовича. Недавно вдова поделилась своими переживаниями и тем, через что ей пришлось пройти ради сохранения семьи. Подробности в материале «Радио 1».
Последняя жена Кобзона
Нелли Дризина, которая на 13 лет моложе Иосифа Кобзона, стала его третьей и последней супругой. Первую жену, певицу Веронику Круглову, не приняла строгая мать артиста, а вторую, актрису Людмилу Гурченко, не устраивала роль домохозяйки. Поэтому к выбору третьей жены Иосиф подошел с особой тщательностью.
Он искал кроткую и покорную спутницу, и на эту роль идеально подошла скромная модель с выразительными глазами и шикарными волосами Нинель Дризина. Они прожили вместе 47 лет, но в 2018 году Нелли Михайловна неожиданно осталась вдовой. Однако это не означает, что ее жизнь закончилась. Сегодня ей за 70, и еще в прошлом году она активно появлялась на публике.
Терпела свекровь и измены мужа
Лишь после ухода своего знаменитого супруга Нелли Кобзон решилась на откровенные признания в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она рассказала о том, как долго терпела деспотичную и требовательную свекровь, а затем и многочисленные интрижки своего ветреного мужа.
Нелли Михайловна не стала скрывать, что знала о многих похождениях Иосифа Давыдовича и даже назвала имена некоторых его тайных любовниц. В этот «список» вошли известные женщины, такие как Людмила Сенчина, Инна Ярофеева, Галина Глотова, Ирина Салтыкова и Таисия Повалий. Кобзона окружали красивые женщины, и он не умел им отказывать — это была его слабость.
Хотя Нелли однажды решила уйти от изменяющего мужа, она вскоре пожалела о своем решении и вернулась к нему. Это произошло в далеких 80-х годах, когда она обиделась на очередную интрижку Иосифа, которую он даже не пытался скрыть. Она собрала вещи и на полгода покинула его. Однако долго оставаться вдали от него не смогла — жалость к супругу и страх перед переменами одолели ее.
В тот период у Иосифа Кобзона возникли проблемы со здоровьем: его поразил радикулит, и он оказался на больничной койке. Нелли Михайловна признает, что муж не умел просить прощения и признавать свои ошибки, но она все равно чувствовала к нему сильную привязанность.
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Как Нелли Кобзон живет сегодня
В 2015 году Нелли Кобзон была удостоена звания Заслуженного работника культуры РФ. После ухода Иосифа Кобзона она активно участвует в благотворительных мероприятиях и светской жизни. Ее безупречный внешний вид привел к тому, что некоторые начали называть ее «веселой вдовой».
«Стала выглядеть даже лучше, чем при жизни мужа», «Бесконечные операции. На ней живого места нет, уже все перетянуто», — пишут комментаторы в социальных сетях.Читайте также:
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