Приемный сын армянин, постоянные измены, внебрачные дети и отказ Градскому: новые шокирующие детали жизни вдовы Кобзона

Открывшийся памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Любовные перипетии Иосифа КобзонаДо встречи со своей третьей супругой Иосиф Кобзон пережил два неудачных брака, каждый из которых оставил свой след в его жизни.
Первой его избранницей стала советская певица Вероника Круглова. Их союз сложно было назвать настоящим браком: артисты встречались лишь в перерывах между гастролями, жили раздельно и не планировали создавать семью. Спустя два года они расстались, а Вероника позже призналась, что под давлением мужа и свекрови была вынуждена сделать аборт.
Второй женой Иосифа Давыдовича стала Людмила Гурченко. Этот брак продлился на год дольше, но также завершился разводом. Как и в случае с Кругловой, мама Кобзона не одобряла выбор сына. Сам певец также не был в восторге от семейной жизни, где артистка стремилась изменить его. Частые конфликты и постоянные споры о карьере Гурченко привели к тому, что она не выдержала и ушла.
Не будет связана с творчествомПосле двух неудачных браков Иосиф Кобзон пришел к важному осознанию: ему нужна жена, которая не будет связана с миром искусства. Его мама, всегда мечтавшая о простой и хозяйственной невестке-еврейке, поддержала это стремление. Так судьба свела его с Нинель Дризиной — скромной красавицей из Ленинграда, с которой певец познакомился совершенно случайно на вечеринке у известного конферансье Эмиля Радова.
Кобзон сразу обратил внимание на стройную и скромную девушку, но его попытка пригласить Нинель на прогулку обернулась неожиданным отказом. Воспитанная в строгих традициях, она не могла принять такое предложение от незнакомца. Ее детство было непростым: отец, начальник трикотажного производства, был арестован, когда Нелли была еще маленькой. Девочка стойко переносила травлю со стороны сверстников и педагогов, веря в доброту своего отца. Мать старалась изо всех сил обеспечить семью и воспитать детей достойными людьми.
После окончания школы Нинель поступила в техникум общественного питания и влюбилась в одного из студентов. Однако их отношения закончились, когда мама девушки резко выступила против этого выбора. Вскоре на горизонте появился Иосиф Кобзон, который, спустя пару месяцев после их первой встречи, решил лично познакомиться с семьей Нелли.
Семья Кобзона приняла девушку тепло, это дало певцу уверенность в своих чувствах. В тот же вечер он решился сделать ей предложение. Но Нинель снова отказалась, подчеркнув, что не может согласиться без поддержки своей семьи. Она настояла на том, чтобы Иосиф сам поехал к ее матери и поговорил с ней о своих намерениях. Так он и сделал.
Любовь, которая преодолела все преградыНастоящего Иосифа Давыдовича Нинель узнала лишь после свадьбы. Их совместная жизнь началась с долгого периода привыкания, в ходе которого они научились создавать комфорт и гармонию. Постепенно Нелли полюбила своего мужа, который завоевал ее сердце настойчивостью и щедростью.
Чтобы быть ближе к Кобзону во время его гастролей Нинель решила пройти обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства и устроилась в «Москонцерт». Это решение открыло ей двери в мир шоу-бизнеса, позволяя находиться рядом с любимым.
Иосиф был в восторге от кулинарных способностей Нелли. Она быстро освоила его любимые блюда, обучаясь у мамы Кобзона. Даже во время гастролей артист не оставался без домашней еды: Нелли возила с собой электрическую плитку и продукты, чтобы готовить для мужа.
Запутанные отношения: любовь, предательство и дружба в жизни Нелли КобзонЭффектная и заботливая Нелли привлекала внимание не только Иосифа. Особенно настойчивым оказался Александр Градский, который был так очарован Нелли, что организовал концерт в ее честь. Хотя она оценила этот жест, взаимностью не ответила, что помогло сохранить дружеские отношения между Кобзоном и Градским.
Однако Иосиф Давыдович не мог похвастаться такой же преданностью. Как оказалось, он неоднократно изменял супруге, Нелли долгое время закрывала на это глаза.
Нелли после долгих лет совместной жизни с Кобзоном, наполненной как радостью, так и горечью, приняла решение покинуть общий дом, забрав с собой двоих детей — сына Андрея и дочку Наталью. Полгода Нелли избегала общения с мужем, давала себе время на раздумья и осмысление их отношений.
Но судьба распорядилась иначе. Когда у Иосифа начались серьезные проблемы со здоровьем, Нелли поняла, что ее любовь сильнее обид и недовольства. Он никогда не просил прощения, но в тот момент, когда его здоровье пошатнулось, он признал: это — наказание за грехи перед супругой.
С течением времени конфликт утих, жизнь Кобзонов вновь обрела привычный ритм. Нелли осознала, что любовь к мужу настолько глубока, что она не сможет его покинуть, несмотря на все трудности. Когда Иосифу диагностировали рак, она была рядом, поддерживая его в самые тяжелые минуты. Заботилась о нем во время лечения, показывая, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.
Смерть Иосифа Давыдовича стала для Нелли тяжелейшим испытанием. Она черпала силы для продолжения жизни из любви к детям и внукам, которые стали ее опорой в трудные времена. Их было двое — Андрей и Наталья — и именно они помогали ей справляться с утратой, напоминая о том светлом, что осталось после ухода любимого человека.
Внебрачные дети и сын армянинПосле смерти Иосифа Кобзона стало известно, что в семье воспитывалось трое детей, включая усыновленного мальчика армянского происхождения Артака Товмасяна, который стал политическим деятелем и владельцем благотворительного фонда.
Кроме того, у Кобзона могли быть внебрачные дети от других артисток. Бывшая балерина Галина Гуреева утверждала, что родила от него дочь, но Кобзон так и не признал девочку, а его жена Нелли препятствовала выяснению отношений между мужем и Гуреевой.
Нелли Кобзон сейчасНесмотря на многочисленные измены супруга Иосифа Кобзона сохранила в своем сердце только светлые воспоминания о любимом человеке.
Она призналась, что многому научилась от мужа, который, невзирая на значительную разницу в возрасте, всегда относился к ней как к равной.
Вдова артиста до сих пор не может смириться с его уходом и делится тем, что Иосиф Давыдович часто приходит к ней во сне, принося с собой ее любимые цветы. Нелли старается не поддаваться унынию, проводя время с близкими и наслаждаясь каждым днем. Однако поклонники певца долго осуждали ее действия, лишь спустя несколько лет после его смерти пересуды утихли.
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