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«Решилась на операцию»: Звездный косметолог Мухина раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Косметолог Мухина: Пугачева помолодела благодаря круговой подтяжке лица
Фото: iStock/Илья Питалев

Фото: iStock/Илья Питалев

Внешность Аллы Пугачевой продолжает поражать общественность, ведь Примадонна не выглядит как человек, которому 15 апреля исполнилось 76 лет. Женщины пытаются раскрыть тайну молодости артистки, с чем им помогла звездный косметолог и пластический хирург Марият Мухина.
Поводом для очередного обсуждения внешности Аллы стал ее визит на концерт дочери Кристины Орбакайте на Кипре. Пугачева заметно помолодела, чем сразу обратила на себя внимание. На лице не было и намеков на морщины, что свидетельствует о хирургическом вмешательстве. С таким доводом выступила Мухина и отметила, что что Примадонна скорее всего решилась на операцию.

«Скорее всего, делали ее под местным обезболиванием, потому что подтяжка лица не соответствует дряблости, которая наблюдается у звезды в области шеи», — рассказала косметолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Мухина отметила, что такой результат у Пугачевой свидетельствует о круговой подтяжке лица. К такому мнению хирург пришла основываясь на шве, который косметолог обнаружила у певицы.

«Шов, который заметен глазу врача, часто используется при круговой подтяжке лица. Я считаю, что Пугачева все-таки решилась на операцию и специально собрала волосы хвост, чтобы сразу опровергнуть обвинения визажистов, которые уличили ее в применении китайских липучек для макияжа», — объясняет Мухина.

Специалист отметила, что круговую подтяжку лица выдает и шов возле ушной раковины Пугачевой.

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#красота
Анита Цой откровенно рассказала о диете, которая помогает ей похудеть
13 мая 2025, 01:42

Фото: iStock/vadimguzhva

Певица Анита Цой поделилась своими секретами на нелёгком пути к стройности.
«Я от природы очень пухленькая девушка. С молодости старалась держать себя в руках, сотни раз садилась на диеты и пыталась обрести фигуру своей мечты», — призналась Анита в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она отметила, что часто «заедала депрессии», но сейчас артистка отчаянно пытается вернуть себе осиную талию и регулярно посещает зал.

«Зал — это ладно, самое главное, что я потихоньку начинаю правильно питаться. Пью много воды и отвары трав, ем фрукты и овощи. Живот уходит через месяц», — уточнила звезда.

Цой подчеркнула, что худеет при помощи диетолога.

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«Вы не поверите»: Буланова раскрыла эффективный способ быстро похудеть
Татьяна Буланова ест один раз в день, чтобы быстро похудеть
13 мая 2025, 00:25

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова призналась, что сидела на различных диетах, некоторые помогали, но вес все равно возвращался, другие же, наоборот, только вызывали зверский аппетит.
«Мне кажется, что диета — это абсолютно индивидуальная история. Как говорится, что хорошо русскому, то немцу смерть. Не может один и тот же способ помочь сразу тысячам людей, я сама в этом убедилась», — рассказала Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она отметила, что лишний вес у нее появляется после праздников, и тогда, чтобы избавиться от ненавистных килограммов, певица начинает есть один раз в день.

«Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — призналась Буланова.

При этом она отметила, что в этот прием пищи она ест то, что захочет.

Также певица рассказала, что пробовала похудеть с помощью модных препаратов, но они ей не помогли.

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«Мы, приезжие, двигаем искусство и науку»: Станислав Садальский раскритиковал коренных москвичей
Станислав Садальский: мы, приезжие, двигаем искусство и науку
12 мая 2025, 23:50

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о своем отношении к коренным москвичам и приезжим в столицу гражданам. Причем актер относится к последним, и в его словах наблюдается нотка гордости за себя.
«Я люблю то место, где я родился. В маленьком чувашском селе, которое раньше называлось Чкаловское. Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители — сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — передает слова Садальского 5-tv.ru.

За свою полувековую карьеру Станислав множество раз оказывался на подъеме и на дне. Несмотря ни на что артист продолжал двигаться дальше и достигать успеха. В общем на его счету уже свыше 100 ролей в театре и кино. О своих заслуга Садальский рассказывает открыто, а скромность посоветовал оставить неудачникам.

Натали снялась в маленьком черном платье
Натали снялась в маленьком черном платье
«Сейчас я живу в новостройке, которая сделана под старину. Мой дом расположен в самом центре столицы. До Красной площади мне идти пешком пять минут, если ускориться, то могу добраться и за две. Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — заявил актер.

Станислав Садальский родился в 1951 году в селе Чкаловское в Чувашии. На его счету несколько наград, в том числе и государственных. В 1991 году Станислава признали заслуженны артистом РСФСР. В 2007 году Садальский получил звание народного артиста Грузии.

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Невестка Валерии эмоционально высказалась о цвете глаз новорожденного сына: «Вот это классную лотерею он поймал»
Лиана Шульгина заявила. что у ее новорожденного сына будут синие глаза
12 мая 2025, 22:31

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Недавно блогер Лиана Шульгина стала мамой во второй раз. Невестка Валерии рассказала, что медик сообщил ей будущий цвет глаз новорожденного Мирона.
Шульгина подробно рассказывала поклонникам о том, как проходили роды. Девушка выбрала больницу в столице, где она находилась в отдельной палате с джакузи и оборудованием для КТГ. Муж Лианы был рядом с возлюбленной весь процесс.

Блогер продолжает делиться новостями о малыше. Сегодня выяснилось, что к звездной семье приходил доктор, который обследовал ребенка. Невестка Валерии эмоционально рассказала радостную новость.

«Сегодня к Мирону приходил врач. У него будут синие глаза... Это просто моя мечта, всю беременность ходила и думала об этом, но надежды было мало, потому что у меня у самой один глаз почти карий», — откровенничала Лиана.

Подписчики поздравили Шульгину.

«Вот это классную лотерею он поймал», «Да, у вас в семье, конечно, много кареглазых, хорошо, что Мирон разбавит», «Хочется так уже взглянуть на Мирошу», — написали поклонники.

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«Жена плачет»: Сарик Андреасян привез Лизу Моряк и новорожденную Шарлиз домой
Лизу Моряк и новорожденную дочь Сарика Андреасяна выписали из роддома
12 мая 2025, 22:10

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Телеграм @sarik_i_moryak)

10 мая в звездной семье режиссера и актрисы случилось пополнение. Лиза Моряк родила Сарику Андреасяну дочь, которую назвали Шарлиз.
Сегодня режиссер привез супругу и новорожденную дочь домой. Андреасян показал ролик с выписки из роддома. В кадре у актрисы глаза на мокром месте, малышку кутают в мягкое белое одеяло.

«Выписываемся! Жена плачет от радости! Это все прекрасно! Фотографии и видео с выписки будут позже! Теперь надо транспортироваться домой», — подписал публикацию Сарик.

Поклонники супругов обрадовались такому значимому событию.

«Я вместе с вашей женой плачу. Это очень трогательный момент»; «Поздравляем вашу семью. Здоровья вам, счастья»; «Такое ощущение, что я вместе с вами родила. Поздравляю. Любви и счастья вашему дому», — подчеркнули фолловеры.

Стоит напомнить, что режиссер и актриса уже воспитывают двухлетнюю дочь Элизабет. Для Лизы новорожденная девочка стала вторым ребенком, а у Сарика есть сыновья Марк и Мартин от прошлого брака с бренд-шефом Аленой.

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