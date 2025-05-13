«Решилась на операцию»: Звездный косметолог Мухина раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Фото: iStock/Илья Питалев
Внешность Аллы Пугачевой продолжает поражать общественность, ведь Примадонна не выглядит как человек, которому 15 апреля исполнилось 76 лет. Женщины пытаются раскрыть тайну молодости артистки, с чем им помогла звездный косметолог и пластический хирург Марият Мухина.
Поводом для очередного обсуждения внешности Аллы стал ее визит на концерт дочери Кристины Орбакайте на Кипре. Пугачева заметно помолодела, чем сразу обратила на себя внимание. На лице не было и намеков на морщины, что свидетельствует о хирургическом вмешательстве. С таким доводом выступила Мухина и отметила, что что Примадонна скорее всего решилась на операцию.
Мухина отметила, что такой результат у Пугачевой свидетельствует о круговой подтяжке лица. К такому мнению хирург пришла основываясь на шве, который косметолог обнаружила у певицы.
Специалист отметила, что круговую подтяжку лица выдает и шов возле ушной раковины Пугачевой.
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«Скорее всего, делали ее под местным обезболиванием, потому что подтяжка лица не соответствует дряблости, которая наблюдается у звезды в области шеи», — рассказала косметолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
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Мухина отметила, что такой результат у Пугачевой свидетельствует о круговой подтяжке лица. К такому мнению хирург пришла основываясь на шве, который косметолог обнаружила у певицы.
«Шов, который заметен глазу врача, часто используется при круговой подтяжке лица. Я считаю, что Пугачева все-таки решилась на операцию и специально собрала волосы хвост, чтобы сразу опровергнуть обвинения визажистов, которые уличили ее в применении китайских липучек для макияжа», — объясняет Мухина.
Специалист отметила, что круговую подтяжку лица выдает и шов возле ушной раковины Пугачевой.
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Иван Мусатов