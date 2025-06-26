В Ленобласти прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Настасьей Самбурской

26 июня 2025, 18:06

Прокуратура Ленобласти запретила показ спектакля с Самбурской детям

Настасья Самбурская (фото: ВКонтакте @samburskayapublic)

Прокуратура Ленинградской области поручила повысить возрастной ценз на спектакль с участием актрисы Настасьи Самбурской. В постановке «Охота на мужчин», которая идёт уже несколько лет, есть откровенная сцена.