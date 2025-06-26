В Ленобласти прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Настасьей Самбурской
Прокуратура Ленинградской области поручила повысить возрастной ценз на спектакль с участием актрисы Настасьи Самбурской. В постановке «Охота на мужчин», которая идёт уже несколько лет, есть откровенная сцена.
О поручении ведомства пишет издание «Абзац». Оно приводит выдержку из текста документа, в котором говорится, что возрастной ценз на показ спектакля был изменён с 16+ до 18+.
Напомним, что ещё в 2019 году актёры приехали с постановкой в Дагестан. Однако тогда спектакль с полуобнажёнными артистами сильно возмутил общественность.
В июне активисты движения «Сорок сороков» обратились в прокуратуру с жалобой. Они попросили провести проверку на соответствие духовно-нравственным ценностям. В письме также указывалось, что актёры предстают на сцене в вульгарных образах. Например, Настасья Самбурская выходит к зрителям в чёрном кружевном боди.
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