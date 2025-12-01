Татьяна Буланова нашла способ стать «народной» через пять лет

01 декабря 2025, 13:08

Татьяна Буланова стала студенткой белорусского вуза по специальности «пение»

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала студенткой частного Белорусского университета в Минске. Об этом сообщает музыкальный критик Евгений Бабичев.





В разговоре с «NEWS.ru» Бабичев отметил, что певица выбрала Институт современных знаний. Она будет изучать «Музыкальное искусство эстрады» с профилем «пение». Программа рассчитана на пять лет, обучение пройдёт в заочной форме.

«Это частный вуз. Там только платная форма обучения. Первый семестр уже оплачен. Это 100% информация. Этого нигде нет, по крайней мере. Значит, не стремится рассказывать. И потом, почему бы тогда не поступить где-нибудь в России? Как мне известно, на народную она подавала, но ей завернули заявку», — подчеркнул эксперт.

