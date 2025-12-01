Татьяна Буланова нашла способ стать «народной» через пять лет
Татьяна Буланова стала студенткой белорусского вуза по специальности «пение»
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала студенткой частного Белорусского университета в Минске. Об этом сообщает музыкальный критик Евгений Бабичев.
В разговоре с «NEWS.ru» Бабичев отметил, что певица выбрала Институт современных знаний. Она будет изучать «Музыкальное искусство эстрады» с профилем «пение». Программа рассчитана на пять лет, обучение пройдёт в заочной форме.
«Это частный вуз. Там только платная форма обучения. Первый семестр уже оплачен. Это 100% информация. Этого нигде нет, по крайней мере. Значит, не стремится рассказывать. И потом, почему бы тогда не поступить где-нибудь в России? Как мне известно, на народную она подавала, но ей завернули заявку», — подчеркнул эксперт.Как пояснил Бабичев, высшее образование может помочь артистке в дальнейшем претендовать на звание народного артиста России.