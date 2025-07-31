Викторию Дайнеко заподозрили в беременности
Участницу «Фабрики звёзд» Викторию Дайнеко заподозрили в беременности. Об этом сообщает портал «Страсти».
Певица появилась на светском мероприятии в платье нежно-розового цвета. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки, из-за чего некоторые предположили, что исполнительница ждёт ребёнка.
Напомним, что 28 апреля этого года Виктория Дайнеко вышла замуж за бизнесмена и геолога Беркели Овезова. Пара познакомилась в соцсетях около трёх лет назад. Через полгода романа влюблённые начали жить вместе.
У 38-летней артистки уже есть ребёнок. Дочь Елизавета родилась в браке Виктории с барабанщиком Дмитрием Клейманом.
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