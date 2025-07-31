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Викторию Дайнеко заподозрили в беременности

Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)

Участницу «Фабрики звёзд» Викторию Дайнеко заподозрили в беременности. Об этом сообщает портал «Страсти».



Певица появилась на светском мероприятии в платье нежно-розового цвета. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки, из-за чего некоторые предположили, что исполнительница ждёт ребёнка.

Напомним, что 28 апреля этого года Виктория Дайнеко вышла замуж за бизнесмена и геолога Беркели Овезова. Пара познакомилась в соцсетях около трёх лет назад. Через полгода романа влюблённые начали жить вместе.

У 38-летней артистки уже есть ребёнок. Дочь Елизавета родилась в браке Виктории с барабанщиком Дмитрием Клейманом.

Анастасия Чинкова

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