«Рыбонька моя!»: Пышногрудая Наташа Королёва поздравила «мамулю Люду» Порывай с днём рождения — видео

Наталья (Наташа) Королёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Нарядная и яркая Наталья Королёва, которую по старинке многие называют Наташей, несмотря на её зрелый во всех отношениях возраст, опубликовала трогательный видеоролик. В нём она тепло поздравила свою маму Людмилу Порывай с днём рождения.
Певица записала трогательное и эмоциональное видеообращение в ярком синем платье с блёстками и глубоким декольте, почти не скрывающим её пышную грудь, сообщает телеграм-канал «Звёздная пыль». На руках у поп-дивы были надеты манерные красные перчатки до локтей.
Она также добавила, что её мама будет «зажигать» на ДР под новый трек, который её доченька записала «вместе с Лерой и Катей». На ответном видео, также опубликованном «звёздно-пыльным» телеграм-каналом Людмила Порывай на самом деле заявляет, что она «летит на крыльях песни» и совершает какие-то замысловатые ужимки и телодвижения, довольно забавные в её возрасте под песню, больше напоминающую частушки.
Пользователям сети и подписчикам канала не слишком понравилось ни поздравление экс-русалки, ни ответный ролик её мамы, живущей в США. Комментаторы заявляют, что им уже «надоели эти Порываи», а один из наиболее непримиримых даже требует «убрать гадюку», не поясняя, о матери или дочери идёт речь.
А в целом поздравление получилось тёплым и проникновенным, почтительная и любящая дочь проявила чувства к маменьке.
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«Любимая моя мамочка! Ты — далеко, но я знаю, что ты соберёшь подружек на девичник и ого-го как отметишь свой праздник!», — сказала поп-дива.
Она также добавила, что её мама будет «зажигать» на ДР под новый трек, который её доченька записала «вместе с Лерой и Катей». На ответном видео, также опубликованном «звёздно-пыльным» телеграм-каналом Людмила Порывай на самом деле заявляет, что она «летит на крыльях песни» и совершает какие-то замысловатые ужимки и телодвижения, довольно забавные в её возрасте под песню, больше напоминающую частушки.
Пользователям сети и подписчикам канала не слишком понравилось ни поздравление экс-русалки, ни ответный ролик её мамы, живущей в США. Комментаторы заявляют, что им уже «надоели эти Порываи», а один из наиболее непримиримых даже требует «убрать гадюку», не поясняя, о матери или дочери идёт речь.
А в целом поздравление получилось тёплым и проникновенным, почтительная и любящая дочь проявила чувства к маменьке.
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Александр Бойцов