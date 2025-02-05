«Теряю рассудок!»: Наташа Королёва рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

Наташа Королёва (фото: соцсети)
Певица Наташа Королёва пожаловалась на серьёзные проблемы со здоровьем из-за активного рабочего графика.
51-летняя звезда активно начала наступивший год. Она совмещает гастроли, выступления и участие в программах на телевидении. Так, недавно певица стала ведущей шоу «Суперстар!». Королёва рада успехам в карьере, однако на фоне такой загруженности у неё возникли проблемы со здоровьем.
Артистка поделилась, что никак не может наладить сон, а единственное, о чём она сейчас мечтает – как следует выспаться. Пока у неё нет такой возможности, поэтому организм начал давать сбой.
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Артистка поделилась, что никак не может наладить сон, а единственное, о чём она сейчас мечтает – как следует выспаться. Пока у неё нет такой возможности, поэтому организм начал давать сбой.
«Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!», – поделилась певица.По словам Королёвой, каждый её день наполнен множеством событий, поэтому, возвращаясь домой, она не может расслабиться и продолжает прокручивать в голове рабочие моменты. Такое с артисткой происходит впервые. При этом она намерена справиться с этим самостоятельно, а не обращаться за помощью к специалистам.
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Анастасия Чинкова