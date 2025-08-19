Россияне получат возможность отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

19 августа 2025, 03:06

Депутат Немкин: Россияне с 1 сентября 2025 года смогут отказаться от массовых обзвонов

Фото: iStock/Sandwish

С 1 сентября 2025 года российские абоненты получат возможность полностью отказываться от массовых обзвонов. Будет возможность разрешать звонки только от определенных организаций через личный кабинет у мобильного оператора. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.





Новый порядок борьбы со спамом и мошенническими звонками обяжет организации, осуществляющие массовые обзвоны, заключать договор с оператором связи. Компании должны будут предоставить оператору свои контактные данные и четко обозначить цели звонков. Эта информация будет автоматически передаваться между операторами, а на экране телефона абонента при входящем вызове появится маркировка с указанием звонящей организации и цели вызова.



Звонки без договора и четко обозначенной цели будут запрещены.



Немкин уточнил, что законодательство сознательно не дает строгого определения «массового вызова», чтобы предотвратить попытки мошенников обойти закон.





Россиянин лишился многомиллионного наследства из-за мошенников

«Однако под массовыми вызовами, в широком смысле, понимаются автоматические или полуавтоматические звонки от различных организаций, компаний или сервисов, направленные большому числу абонентов - например, с предложением услуг, рекламой или иными уведомлениями», — объяснил Немкин.

«Через личный кабинет на сайте оператора или в приложении можно будет полностью отказаться от массовых вызовов или разрешить звонки только от определенных организаций. Эта опция заработает с 1 сентября 2025 года», — добавил Немкин.