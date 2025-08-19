Россияне получат возможность отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года российские абоненты получат возможность полностью отказываться от массовых обзвонов. Будет возможность разрешать звонки только от определенных организаций через личный кабинет у мобильного оператора. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Новый порядок борьбы со спамом и мошенническими звонками обяжет организации, осуществляющие массовые обзвоны, заключать договор с оператором связи. Компании должны будут предоставить оператору свои контактные данные и четко обозначить цели звонков. Эта информация будет автоматически передаваться между операторами, а на экране телефона абонента при входящем вызове появится маркировка с указанием звонящей организации и цели вызова.
Звонки без договора и четко обозначенной цели будут запрещены.
Немкин уточнил, что законодательство сознательно не дает строгого определения «массового вызова», чтобы предотвратить попытки мошенников обойти закон.
«Однако под массовыми вызовами, в широком смысле, понимаются автоматические или полуавтоматические звонки от различных организаций, компаний или сервисов, направленные большому числу абонентов - например, с предложением услуг, рекламой или иными уведомлениями», — объяснил Немкин.Депутат напомнил, что некоторые массовые обзвоны могут быть легальными (напоминания от клиник, оповещения госслужб). Однако массовые обзвоны слишком успешно используются аферистами.
«Через личный кабинет на сайте оператора или в приложении можно будет полностью отказаться от массовых вызовов или разрешить звонки только от определенных организаций. Эта опция заработает с 1 сентября 2025 года», — добавил Немкин.Парламентарий предупредил, что мошенники могут пытаться подделывать отображаемые названия и номера, поэтому маркировка является лишь одним из элементов защиты. Россияне не должны терять осторожности.