Риелтор Правоторина: Ремонт в квартире Долиной сильно на любителя

03 декабря 2025, 08:42

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Квартира певицы Ларисы Долиной в Хамовниках привлекла внимание риелтора Алины Правоториной, которая оценила ее интерьер. По словам агента, ремонт в жилье не соответствует современным стандартам и выглядит довольно экстравагантно. Об этом пишут «Аргументы и факты».