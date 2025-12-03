Риелтор Правоторина: Ремонт в квартире Долиной сильно на любителя
Квартира певицы Ларисы Долиной в Хамовниках привлекла внимание риелтора Алины Правоториной, которая оценила ее интерьер. По словам агента, ремонт в жилье не соответствует современным стандартам и выглядит довольно экстравагантно. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Она отметила, что дизайнерское решение, использованное в квартире, напоминает стиль Людовика, который часто воспринимается как «цыганщина» из-за обилия золота и ярких деталей. Такой подход к оформлению интерьера может понравиться не всем. Риелтор подчеркнула, что несмотря на устаревший вид, применили дорогие материалы.
Агент добавила, что в элитном сегменте наличие качественного ремонта влияет на скорость продажи, но не на цену. Красивую квартиру с современным дизайном купят быстрее, однако для стиля Долиной также найдется покупатель. Многие предпочитают делать ремонт по своему вкусу, но некоторые готовы принять экстравагантный интерьер.
Читайте также: