Адвокат Добровинский назвал главную ошибку Долиной в ситуации с квартирой

03 декабря 2025, 03:11

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Юристы певицы Ларисы Долиной должны были сделать внятное заявление по поводу судебного разбирательства с продажей квартиры артистки. Об этом рассказал звездный адвокат Александр Добровинский, чьи слова цитирует «Стархит».





Масштабный скандал вокруг Долиной разгорелся на прошлой неделе после того, как общественность возмутилась ситуацией с продажей её жилья. Люди критикуют артистку за отказ вернуть либо деньги, либо квартиру покупателю, обвиняя знаменитость в распространении мошеннических схем.



Бойкот Долиной поддержали и различные компании, включая сеть быстрого питания и престижный московский ресторан. Ситуация привела к тому, что исполнительницу постепенно исключают из новогодних эфиров. Первый канал перенёс шоу «Три аккорда» с её участием на следующий сезон, а анонсированное выступление в праздничном мюзикле на ТНТ также исключат из эфира.



Добровинский уверен, что юридическая команда Долиной допустила серьёзную ошибку, не предоставив своевременных комментариев по ситуации. По его мнению, отсутствие публичных разъяснений со стороны адвокатов привело к распространению насмешек и мемов в интернете, что негативно сказывается на репутации артистки.



«И, думаю, это продлится еще какое-то время. Чья это ошибка? Только ее», — прокомментировал ситуацию юрист.