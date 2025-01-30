Связи с Земфирой*, отношение к Путину и жизнь в Париже: куда пропала Рената Литвинова

Рената Литвинова (Фото: соцсети)
Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист. Она привлекает внимание общественности своим неповторимым стилем и особой манерой поведения.
Подробности о карьере и личной жизни Ренаты Литвиновой, об ее отношении к президенту РФ Владимиру Путину и к СВО — в материале «Радио 1».
Рената Литвинова родилась в Москве 12 января 1967 года в семье медиков. Ее отец, Мурат Вергазов, происходил из древнего татарского княжеского рода. Семья распалась вскоре после рождения девочки, и забота о Ренате легла на плечи ее матери, хирурга Алисы Литвиновой.
О своем детстве Литвинова вспоминать не любит из-за трудностей, которые преследовали ее в школьные годы. Тогда девочка, как и многие ее ровесницы, боролась с комплексами, причиной которых были стеснительность, дешевый гардероб и самый высокий рост в классе.
Переживать тяжелые моменты помогало искусство: Литвинова с малых лет занималась танцами и музыкой, а также писала рассказы. С возрастом она поняла, что это не просто хобби, а настоящее призвание.
После окончания школы Рената поступила во ВГИК, где училась на сценарно-киноведческом факультете вместе с Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым. Несмотря на то, что в то время профессия сценариста была преимущественно мужской, Литвинова сразу же привлекла внимание своей неординарностью и вскоре стала принимать участие в съемках учебных фильмов.
За время обучения в институте Рената кардинально изменилась. Из подростка, который не мог похвастаться уверенностью, она превратилась в утонченную девушку с собственным стилем. К таким переменам ее подтолкнул оператор Георгий Рерберг, которого Рената встретила в 17 лет. Следуя его советам, девушка похудела и нашла «свой образ».
После завершения учебы в ВГИКе Литвинова проходила стажировку в творческом объединении Сергея Соловьева «Круг». Ее первый сценарий «Нелюбовь» вызвал интерес у руководства, а в 1991 году был снят фильм под таким же названием.
Спустя время Рената познакомилась с известным режиссером Кирой Муратовой, что положило начало их совместной работе. В 1994 году Муратова пригласила Литвинову для участия в своем проекте «Увлеченья».
Позже Рената написала сценарий для одной из новелл киноальманаха Киры «Три истории», где также сыграла роль девушки по имени Офа. В дальнейшем это произведение получило специальный приз жюри на «Кинотавре» 1997 года. Спустя год вышел фильм «Страна глухих», основанный на повести Литвиновой «Обладать и принадлежать».
Всего по сценариям Литвиновой было снято 14 фильмов.
В 1989 году Литвинова впервые появилась на большом экране, исполнив эпизодическую роль в трагикомедии Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века». Через пять лет Кира Муратова предложила Литвиновой одну из ключевых женских ролей в своей драме «Увлеченья», где Рената сыграла медсестру Лилию. После «Увлечений» актриса приняла участие еще в шести картинах Муратовой.
В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году. В последующие годы Рената продолжила активно сниматься и режиссировать.
В 2008 году вышел документальный фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире», а в 2011 году — фантастическая картина «Последняя сказка Риты». В 2021 году Литвинова представила фильм «Северный ветер», посвященный Кире Муратовой, а также сняла арт-фильм для модного дома Gucci.
Несколько лет назад Рената Литвинова назвала все свои браки лишь официальной регистрацией отношений, подчеркнув, что при наличии искренних чувств для нее этот шаг совсем необязателен. Актриса два раза была замужем, и оба союза завершились разводом.
Первым супругом Литвиновой был кинопродюсер Александр Антипов. Спустя несколько месяцев после начала отношений возлюбленные поженились. Спустя год Рената собрала вещи и съехала из квартиры Александра. Уточняется, что причиной разрыва стала неверность Антипова.
Во второй раз Рената связала себя узами брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Они сыграли свадьбу в 2001 году. В этом браке родилась дочь Ульяна. Семья просуществовала шесть лет, а потом разрушилась с громким скандалом и обсуждениями в прессе. По словам окружения пары, Литвинова ушла от мужа из-за его чрезмерной ревности и агрессивного поведения, которое дошло до избиений.
Ульяна осталась жить с матерью и лишь время от времени виделась с отцом. Литвинова трепетно относилась к образованию девочки и с самого детства водила ее по музеям, показывала хорошее кино и приобщала к литературе. Ульяна отправилась во Францию получать среднее образование, благодаря чему теперь свободно говорит на французском и английском языках. Девушка также посвятила жизнь искусству, прошла соответствующее обучение в академии дизайна в Нью-Йорке и Королевской академии искусств в Антверпене. Своим призванием считает дизайн, регулярно представляет поклонникам новые коллекции и нередко сама принимает участие в фотосессиях. Литвинова полностью поддерживает свою дочь.
С 2006 года в прессе не утихают дискуссии о личной жизни Литвиновой, в частности о ее дружбе с певицей Земфирой*. Нередко появлялись слухи о том, что они якобы заключили брак** в Швеции, однако Рената опровергла эти слухи, назвав Земфиру* близкой подругой.
В 2021 году актриса призналась в своей бисексуальности**. Летом 2023 года СМИ обратили внимание на охлаждение отношений между Ренатой и Земфирой*: они перестали быть подписаны друг на друга в соцсетях, Литвинова пропустила гастрольный тур певицы и не поздравила ее с днем рождения. Однако весной прошлого года ситуация улучшилась. Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях и СМИ: на странице Литвиновой появилось совместное фото с Земфирой*, а также интервью о совместной работе над новыми проектами.
В 2017 году Рената Литвинова поделилась своим мнением о президенте России Владимире Путине.
Литвинова никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине. В 2022 году Рената провела исторические параллели, опубликовав пост в своем Telegram-канале.
В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге стало известно, что актриса обзавелась жильем в Париже.
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*Признана Минюстом РФ иностранным агентом
** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
Детские комплексы и тяга к искусству
Рената Литвинова родилась в Москве 12 января 1967 года в семье медиков. Ее отец, Мурат Вергазов, происходил из древнего татарского княжеского рода. Семья распалась вскоре после рождения девочки, и забота о Ренате легла на плечи ее матери, хирурга Алисы Литвиновой.
Рената Литвинова с мамой (Фото: соцсети)
О своем детстве Литвинова вспоминать не любит из-за трудностей, которые преследовали ее в школьные годы. Тогда девочка, как и многие ее ровесницы, боролась с комплексами, причиной которых были стеснительность, дешевый гардероб и самый высокий рост в классе.
Переживать тяжелые моменты помогало искусство: Литвинова с малых лет занималась танцами и музыкой, а также писала рассказы. С возрастом она поняла, что это не просто хобби, а настоящее призвание.
После окончания школы Рената поступила во ВГИК, где училась на сценарно-киноведческом факультете вместе с Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым. Несмотря на то, что в то время профессия сценариста была преимущественно мужской, Литвинова сразу же привлекла внимание своей неординарностью и вскоре стала принимать участие в съемках учебных фильмов.
За время обучения в институте Рената кардинально изменилась. Из подростка, который не мог похвастаться уверенностью, она превратилась в утонченную девушку с собственным стилем. К таким переменам ее подтолкнул оператор Георгий Рерберг, которого Рената встретила в 17 лет. Следуя его советам, девушка похудела и нашла «свой образ».
Карьера сценариста
После завершения учебы в ВГИКе Литвинова проходила стажировку в творческом объединении Сергея Соловьева «Круг». Ее первый сценарий «Нелюбовь» вызвал интерес у руководства, а в 1991 году был снят фильм под таким же названием.
Спустя время Рената познакомилась с известным режиссером Кирой Муратовой, что положило начало их совместной работе. В 1994 году Муратова пригласила Литвинову для участия в своем проекте «Увлеченья».
Рената Литвинова (Фото: соцсети)
Позже Рената написала сценарий для одной из новелл киноальманаха Киры «Три истории», где также сыграла роль девушки по имени Офа. В дальнейшем это произведение получило специальный приз жюри на «Кинотавре» 1997 года. Спустя год вышел фильм «Страна глухих», основанный на повести Литвиновой «Обладать и принадлежать».
Всего по сценариям Литвиновой было снято 14 фильмов.
Роли в кино
В 1989 году Литвинова впервые появилась на большом экране, исполнив эпизодическую роль в трагикомедии Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века». Через пять лет Кира Муратова предложила Литвиновой одну из ключевых женских ролей в своей драме «Увлеченья», где Рената сыграла медсестру Лилию. После «Увлечений» актриса приняла участие еще в шести картинах Муратовой.
В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году. В последующие годы Рената продолжила активно сниматься и режиссировать.
В 2008 году вышел документальный фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире», а в 2011 году — фантастическая картина «Последняя сказка Риты». В 2021 году Литвинова представила фильм «Северный ветер», посвященный Кире Муратовой, а также сняла арт-фильм для модного дома Gucci.
Зачем нужен брак
Несколько лет назад Рената Литвинова назвала все свои браки лишь официальной регистрацией отношений, подчеркнув, что при наличии искренних чувств для нее этот шаг совсем необязателен. Актриса два раза была замужем, и оба союза завершились разводом.
Первым супругом Литвиновой был кинопродюсер Александр Антипов. Спустя несколько месяцев после начала отношений возлюбленные поженились. Спустя год Рената собрала вещи и съехала из квартиры Александра. Уточняется, что причиной разрыва стала неверность Антипова.
Во второй раз Рената связала себя узами брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Они сыграли свадьбу в 2001 году. В этом браке родилась дочь Ульяна. Семья просуществовала шесть лет, а потом разрушилась с громким скандалом и обсуждениями в прессе. По словам окружения пары, Литвинова ушла от мужа из-за его чрезмерной ревности и агрессивного поведения, которое дошло до избиений.
Рената Литвинова с дочерью Ульяной (Фото: соцсети)
Ульяна осталась жить с матерью и лишь время от времени виделась с отцом. Литвинова трепетно относилась к образованию девочки и с самого детства водила ее по музеям, показывала хорошее кино и приобщала к литературе. Ульяна отправилась во Францию получать среднее образование, благодаря чему теперь свободно говорит на французском и английском языках. Девушка также посвятила жизнь искусству, прошла соответствующее обучение в академии дизайна в Нью-Йорке и Королевской академии искусств в Антверпене. Своим призванием считает дизайн, регулярно представляет поклонникам новые коллекции и нередко сама принимает участие в фотосессиях. Литвинова полностью поддерживает свою дочь.
Отношения с Земфирой*
С 2006 года в прессе не утихают дискуссии о личной жизни Литвиновой, в частности о ее дружбе с певицей Земфирой*. Нередко появлялись слухи о том, что они якобы заключили брак** в Швеции, однако Рената опровергла эти слухи, назвав Земфиру* близкой подругой.
В 2021 году актриса призналась в своей бисексуальности**. Летом 2023 года СМИ обратили внимание на охлаждение отношений между Ренатой и Земфирой*: они перестали быть подписаны друг на друга в соцсетях, Литвинова пропустила гастрольный тур певицы и не поздравила ее с днем рождения. Однако весной прошлого года ситуация улучшилась. Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях и СМИ: на странице Литвиновой появилось совместное фото с Земфирой*, а также интервью о совместной работе над новыми проектами.
Земфира* и Рената Литвинова (Фото: соцсети)
Отношение к Путину
В 2017 году Рената Литвинова поделилась своим мнением о президенте России Владимире Путине.
«Но, конечно, если смотреть правде в глаза, то у нас сильнее нынешнего президента Путина... мне кажется, не перехлестнет его никто», — сказала режиссер и сценаристка.
Отношение к СВО
Литвинова никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине. В 2022 году Рената провела исторические параллели, опубликовав пост в своем Telegram-канале.
«Сегодня монтаж, но нужно было выйти на съемку утром. Когда-то мои родственники тут тоже «захватывали» Париж в прошлом веке (все повторяется)», – написала Литвинова.
В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге стало известно, что актриса обзавелась жильем в Париже.
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*Признана Минюстом РФ иностранным агентом
** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
Екатерина Коршунова