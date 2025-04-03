«Риски максимальные, помолитесь за меня»: больная раком Лама Сафонова может умереть на операции

Лама Сафонова (фото: Telegram @lamasafonova1)
Лама Сафонова борется с раком, но, несмотря на это, продолжает выступать. Правда сегодня певица поделилась тревожной новостью.
37-летняя исполнительница опубликовала тревожный пост в своём Telegram-канале.
Также Лама продемонстрировала, как выглядит в этот трудный период. На фотографии она запечатлена в кислородной маске, но при этом с эффектным макияжем. Она объяснила это тем, что принципиально накрасилась, вопреки всему, потому что не намерена сдаваться.
Четыре года назад Сафонова уже находилась в тяжёлом состоянии. Тогда ей, к счастью, удалось выкарабкаться и даже вернуться на сцену.
Напомним, что рак матки последней стадии врачи обнаружили у певицы в 2016 году. Тогда женщина перенесла операцию по удалению органа. Однако это не решило проблему, поскольку метастазы распространились по всему организму.
Правда далеко не все верят в трагедию певицы. Так, например, бизнесмен Андрей Ковалёв обвинил Сафонову в мошенничестве, заявив, что она собирает деньги якобы на лечение, а на самом деле тратит их на личные нужды.
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«Состояние плохое. Сегодня срочная госпитализация и будут оперировать. Риски по наркозу и анестезии максимальные. Помолитесь за меня, пожалуйста, друзья. Сдаваться не намерена. Люблю. Вернусь!», – написала Сафонова.Преданные поклонники одарили женщину словами поддержки, пожелали ей сил в борьбе с недугом и крепкого здоровья.
Также Лама продемонстрировала, как выглядит в этот трудный период. На фотографии она запечатлена в кислородной маске, но при этом с эффектным макияжем. Она объяснила это тем, что принципиально накрасилась, вопреки всему, потому что не намерена сдаваться.
Четыре года назад Сафонова уже находилась в тяжёлом состоянии. Тогда ей, к счастью, удалось выкарабкаться и даже вернуться на сцену.
Напомним, что рак матки последней стадии врачи обнаружили у певицы в 2016 году. Тогда женщина перенесла операцию по удалению органа. Однако это не решило проблему, поскольку метастазы распространились по всему организму.
Правда далеко не все верят в трагедию певицы. Так, например, бизнесмен Андрей Ковалёв обвинил Сафонову в мошенничестве, заявив, что она собирает деньги якобы на лечение, а на самом деле тратит их на личные нужды.
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Анастасия Чинкова