«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой

Сабина Пантус (Фото: Telegram @pantus_live)
Телеэксперт Первого канала Сабина Пантус уже шесть месяцев борется с раком и сейчас вновь почувствовала себя красивой после изменений во внешности.
Женщина отметила, что последние полгода выглядела плохо после перенесенных операций. Кроме того, присутствовала отечность после химиотерапий, также она сильно похудела.
Напомним, в сентябре 2024 года Пантус рассказала, что у нее обнаружили рак. Сначала женщина думала, что болеет ангиной, но через 1,5 месяца безуспешного лечения отправилась к врачу.
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«Последние пару недель я вижу изменения в лучшую сторону, я наконец-то стала любоваться своим отражением в зеркале. Вчера, по пути на Орлиную полку мне захотелось наконец-то купить комплект белья по размеру и не спортивный топ, а красивое», — поделилась Пантус с подписчиками, опубликовав фото в красном нижнем белье.
Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)Она порадовалась ощущению своего пробуждения и призналась, что чувствует в себе положительные изменения, которые пытается не пропустить.
«Купить этот комплект белья. Сделать красивое фото. Или просто посмотреть в зеркало. Увидеть и почувствовать себя вновь красивой!» — призналась Сабина.
Напомним, в сентябре 2024 года Пантус рассказала, что у нее обнаружили рак. Сначала женщина думала, что болеет ангиной, но через 1,5 месяца безуспешного лечения отправилась к врачу.
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Элина Позднякова