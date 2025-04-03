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«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой

Сражающаяся с раком Сабина Пантус вновь чувствует себя красивой
Сабина Пантус (Фото: Telegram @pantus_live)

Сабина Пантус (Фото: Telegram @pantus_live)

Телеэксперт Первого канала Сабина Пантус уже шесть месяцев борется с раком и сейчас вновь почувствовала себя красивой после изменений во внешности.
Женщина отметила, что последние полгода выглядела плохо после перенесенных операций. Кроме того, присутствовала отечность после химиотерапий, также она сильно похудела.

«Последние пару недель я вижу изменения в лучшую сторону, я наконец-то стала любоваться своим отражением в зеркале. Вчера, по пути на Орлиную полку мне захотелось наконец-то купить комплект белья по размеру и не спортивный топ, а красивое», — поделилась Пантус с подписчиками, опубликовав фото в красном нижнем белье.
Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)
Она порадовалась ощущению своего пробуждения и призналась, что чувствует в себе положительные изменения, которые пытается не пропустить.

«Купить этот комплект белья. Сделать красивое фото. Или просто посмотреть в зеркало. Увидеть и почувствовать себя вновь красивой!» — призналась Сабина.

Напомним, в сентябре 2024 года Пантус рассказала, что у нее обнаружили рак. Сначала женщина думала, что болеет ангиной, но через 1,5 месяца безуспешного лечения отправилась к врачу.

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«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном

Постаревший Игорь Николаев показал редкое фото с дочерью

* Запрещен в РФ
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«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном
Нагиев заявил, что работал бы с Андреасяном, если бы был согласен с ним во всём
03 апреля 2025, 07:50

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что работал бы последние три года с режиссером Сариком Андреасяном, если бы был с ним во всем согласен. Его слова приводит издание Sobaka.ru.
Андреасян недавно признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского.

«Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали последние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать», — отметил Нагиев.

По его словам, некоторые вещи некорректно озвучивать и не стал занимать чью-либо сторону.

Актер подчеркнул, что не строит карьеру на скандалах таких как разводы, дележка детей или хамство в адрес коллег.

«Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни», — уточнил Нагиев.

Ранее продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалом покинул аудиторию.

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*запрещён в РФ
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Постаревший Игорь Николаев показал редкое фото с дочерью
Игорь Николаев опубликовал фото с дочерью
03 апреля 2025, 07:33

Игорь Николаев (Фото: Telegram @igornikolaev_music)

Певец Игорь Николаев опубликовал на своей личной страничке в соцсети редкий фото с дочерью Вероникой и шокировал поклонников своим внешним видом.
В последнее время Николаев редко появляется на публике. Поклонники считают, что у певца есть некоторые проблемы со здоровьем. Однако он продолжает гастролировать с концертами, но больше ни на что силы не тратит.

Накануне артист опубликовал фотографию с девятилетней дочерью на фоне школы, где он запечатлен в кепке и темных очках. Некоторые подписчики решили, что так он пытался скрыться от посторонних глаз. При этом другие поклонники посчитали, что Николаев просто хотел казаться моложе.
Игорь Николаев с дочерью (Фото: Instagram* igor_nikolaev_music)

Напомним, девочка учится в музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

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*Запрещен в РФ
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#николаев
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Друг Тиммы накинулся на Седокову: «У тебя свое кино в голове. Привыкли все, что все всегда с рук сходит»
03 апреля 2025, 05:51

Анна Седокова (Фото: Телеграм/@secretanna)

Друг умершего баскетболиста Яниса Тиммы ответил экс-супруге спортсмена Анне Седоковой, которая ранее назвала его петушком. Несмотря на то, что уже прошло достаточно времени с трагедии, конфликт между сторонами не утихает до сих пор.
Друг Тиммы Марк Пугачев достаточно яро накинулся на певицу. По итогу Анна не стерпела и перешла на прямые оскорбления. В своем посте Седокова назвала Пугачева петушком и наркоманом. К тому же звезда обвинила Марка в избиении жены.

«И тебе, петушок, отдельно скажу. Сколько бы ты не пытался удалять статьи о себе, ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из „Эгоистки“. Сколько наркотиков ты бы не принял, все равно правда о том, кто ты есть, она в тебе. Ты можешь вечно фейковать, обманывать людей, но внутри себя ты же знаешь. Ты просто жалкая пародия. И я никогда не произнесу твоего имени. Потому что ты шваль, не достойная этого. Бей свою жену и дальше. Это единственное, над чем ты имеешь власть», — пишет Анна.

«Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера
«Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера

Как пишет Starhit, в ответ на это Пугачев выложил пост, в котором задал несколько провокационных вопросов Седоковой. Далее Марк перешел на личность певицы, разобрав по пунктам все то, что его не устраивает в звезде.

«1. Зачем ты забрала телефоны Яниса, когда они тебе не принадлежат? 2. Почему до сих пор не выразила соболезнования его родителям? Потому что тебе просто все по хрену. 3. Где все имущество Яниса? Вопросов на самом деле гораздо больше, но даже на эти ты не ответишь — у тебя свое кино в голове… У людей просто открылись глаза — и все. А это, конечно, никому не нравится. Привыкли все, что все всегда с рук сходит, но в этот раз не прокатило».

Несмотря на достаточно прямые вопросы, которые интересуют не только друга Тиммы, Седокова оставила их без ответа. Звезда просто проигнорировала все претензии в свою сторону. При этом Пугачев оказался не единственным товарищем Яниса, который с гневом обрушился на Анну.

«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате
«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате

Гатис Лининьш раскритиковал артистку после ее поста, где звезда рассказывает о горе, которое она пережила. Мужчина обратил внимание на последние заявления звезды и предъявил ей за то, что Седокова так и не выразила соболезнования родителям спортсмена. К тому же речь зашла и о наследстве Яниса.

Дело в том, что Анна не подписывает документы о разводе с баскетболистом, чтобы их официально признали экс-супругами в США и ЕС. Лининьш заявил, таким образом Седокова препятствует тому, чтобы имущество Тиммы получили родители и ребенок Яниса. Этот вопрос регулярно оттягивается, ведь в РФ срок вступления в наследство составляет полгода.

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«Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера
03 апреля 2025, 01:28

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Непростой характер Настасьи Самбурской до сих пор является темой для пересудов. Актриса поделилась, что в какой-то момент из-за этого ей пришлось сидеть без работы. По признанию звезды, причиной является ее прямолинейность.
«Вообще, главные проблемы в моей жизни возникали из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съемок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримера избила и тому подобное, хотя этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идет от людей, которые сами плохо работают», — жалуется Самбурская.

Как сообщает Starhit, режиссеры просто отказывались снимать в своих фильмах Настасью. В моменте актриса стала заложницей своего характера. Публика и коллеги регулярно обсуждали истории со съемок, где Самбурская якобы вела себя неподобающе. По признанию звезды, это лишь слухи. К тому же Настасья настаивает, что никогда не хамила без повода.

«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате
«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате

Когда из-за слухов Самбурская лишилась работы, она перешла в блоггинг. Актриса продавала рекламу в соцсетях и уже привыкла к забвению.

«У меня не было ролей, но шла активная рекламная деятельность. Как актриса я не работала, недоумевала, что происходит, и даже подумывала уйти из профессии. И в эти моменты меня звали на пробы. Правда, в итоге не утверждали… Действительно, люди были напуганы», — поделилась звезда.

По итогу Настасья смогла преодолеть трудности и стать востребованной актрисой. Сейчас ей дают роли, а слухи уже не так влияют на ее имидж.

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Дочь Алексея Панина* раскрыла шокирующие подробности жизни с отцом
02 апреля 2025, 22:47

Алексей Панин* (Фото: Instagram** @alexeypaninn)

Несовершеннолетняя дочь скандального актёра Алексея Панина* оказалась в центре скандала. Об этом сообщает РИА Новости.
В Сети появилось видео, где 17-летняя Анна Панина без прав управляет автомобилем, а её отец, сидящий на пассажирском месте, радостно прокомментировал: «Теперь можно пить пиво, и будет тебя ребёнок возить».

Однако это лишь одна история из множества. Панин* давно шокирует пользователей соцсетей своими методами воспитания. Так, например, он заявлял, что не видит ничего плохого в том, чтобы ходить перед дочерью без одежды. Актёр известен своей любовью к нудистским пляжам. Также с 2022 года он переезжает из одной страны в другую, лишая дочь стабильности.

«Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках», – заявила Анна.
При этом, несмотря на травлю со стороны ровесников из-за скандальных выходок Панина* и постоянных заявлений психологов, предупреждающих о последствиях такого воспитания, девушка не переживает. Она защищает отца, заявляя, что не стыдится его, и считая, что в их семье всё нормально.

Однако всё же есть то, что причиняет ей боль, – это алкоголь. По словам Анны, когда отец выпивает, он становится немного другим человеком.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещён в РФ
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#пиво
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