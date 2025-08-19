Ксения Бородина заявила, что фотография с Дженнифер Лопес не была оплачена

19 августа 2025, 21:50

Ксения Бородина прокомментировала появление фотографии с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина в личном блоге ответила на вопрос подписчика относительно своего совместного снимка с американской певицей Дженнифер Лопес.





Пользователь поинтересовался, какую сумму Бородиной пришлось заплатить за фотографию. Однако Ксения опровергла предположение о том, что снимок был оплачен. По словам телеведущей, фотография была сделана по инициативе принимающей стороны.

«Зачем за фото платить, если тебя позвали в отель семьёй, предоставили ложу на концерте и предложили сделать совместное фото?» — сообщила Бородина.