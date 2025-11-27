«Я вам клянусь»: Митя Фомин ответил на слухи о пластических операциях

27 ноября 2025, 16:58

Митя Фомин заявил, что никогда не прибегал к пластическим операциям

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Митя Фомин прокомментировал слухи о якобы перенесённых им пластических операциях.





В интервью KP.ru артист уверенно заявил, что никогда не делал пластики и не понимает этого стремления у людей.





«Многие утверждают, что я сделал множество операций. Но я вам клянусь — я не делал ни одной пластической операции», — подчеркнул певец.