«Я вам клянусь»: Митя Фомин ответил на слухи о пластических операциях
Митя Фомин заявил, что никогда не прибегал к пластическим операциям
Митя Фомин прокомментировал слухи о якобы перенесённых им пластических операциях.
В интервью KP.ru артист уверенно заявил, что никогда не делал пластики и не понимает этого стремления у людей.
«Многие утверждают, что я сделал множество операций. Но я вам клянусь — я не делал ни одной пластической операции», — подчеркнул певец.Фомин отметил, что старается избегать любых серьёзных хирургических вмешательств и считает, что подобные операции чаще оправданы в более зрелом возрасте, когда внешность естественным образом меняется.
При этом артист признал, что не осуждает тех, кто выбирает пластическую хирургию. Однако, по его словам, вмешательства часто приводят к тому, что человек не может остановиться.