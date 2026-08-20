РКН судится с экс-женой Моргенштерна*

20 августа 2026, 14:54

Роскомнадзор подал иск к экс-супруге Моргенштерна* о взыскании налогов

Дилара Зинатуллина (Фото: Telegram @dilalara753)

Роскомнадзор подал иск к бывшей супруге рэпера Моргенштерна* Диларе Зинатуллиной из-за неуплаты налогов на рекламные доходы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.