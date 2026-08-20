РКН судится с экс-женой Моргенштерна*
Роскомнадзор подал иск к бывшей супруге рэпера Моргенштерна* Диларе Зинатуллиной из-за неуплаты налогов на рекламные доходы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка не осуществила обязательные платежи в бюджет с доходов от рекламы в своих социальных сетях за второе полугодие 2025 года и первый месяц 2026 года.
Сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей, при этом за указанный период её заработок составил около 3,3 млн рублей. Арбитражный суд Москвы уже зарегистрировал исковое заявление ведомства.
Широкую публичную известность Дилара получила в 2019 году как возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна*. Брак пары оказался недолгим — они расстались после отъезда из России. Впоследствии девушка вернулась в страну. Кроме того, с 2021 по 2026 год она владела салоном красоты в Москве.
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