«По наводке»: к Кириллу Нагиеву «пришли с ножом» из-за популярности отца
Актер Кирилл Нагиев рассказал о нападении из-за известности отца
37-летний актёр Кирилл Нагиев рассказал , что известность его отца, актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева, не раз создавала ему проблемы в детстве. Подробности раскрыли в подкасте «Прудько среди своих».
Однажды на него напали подростки из другой школы. Они полагали, что у сына знаменитости при себе много денег.
«Пришли с ножом, отняли у меня телефон по наводке. Не знали, что мы живём с мамой, а отец не с нами», — произнес Кирилл.Известная фамилия осложняла ему жизнь и в других ситуациях. Так, в больницу к Кириллу однажды ворвались около 30 студентов, желавших посмотреть на сына Дмитрия Нагиева, а в детских лагерях мальчику приходилось представляться чужой фамилией, чтобы избежать лишнего внимания. Сложности из-за родства со знаменитым отцом возникают у артиста и во взрослой жизни: по его признанию, окружающие нередко связывают его профессиональные успехи исключительно с влиянием Дмитрия Нагиева.