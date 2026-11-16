«По наводке»: к Кириллу Нагиеву «пришли с ножом» из-за популярности отца

16 ноября 2026, 15:04

Актер Кирилл Нагиев рассказал о нападении из-за известности отца

Кирилл Нагиев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

37-летний актёр Кирилл Нагиев рассказал , что известность его отца, актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева, не раз создавала ему проблемы в детстве. Подробности раскрыли в подкасте «Прудько среди своих».





Однажды на него напали подростки из другой школы. Они полагали, что у сына знаменитости при себе много денег.





«Пришли с ножом, отняли у меня телефон по наводке. Не знали, что мы живём с мамой, а отец не с нами», — произнес Кирилл.