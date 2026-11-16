Продюсер назвал трех самых дорогих артистов

16 ноября 2026, 18:39

Продюсер Дворцов: самые дорогие артисты Киркоров, Лепс и Дмитриенко

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Перед январскими праздниками многие артисты повышают гонорары за концерты — стоимость выступления некоторых звезд достигает 10-13 млн рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.





По словам эксперта, цены на звездные выступления особенно растут с 1 по 5 декабря и с 31 декабря по 15 января. Спикер уточнил, что звезды выступают не только на больших концертах — их также приглашают на корпоративы.





«Самыми дорогими артистами в канун Нового года и в период самих новогодних праздников станут Филипп Киркоров, Георгий Лепс, Ваня Дмитриенко и Надежда Кадышева. Но стоит сказать, что Кадышева, несмотря ни на что, все же немного свои гонорары уменьшила», — цитирует Дворцова Общественная Служба Новостей.