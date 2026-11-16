Продюсер назвал трех самых дорогих артистов
Продюсер Дворцов: самые дорогие артисты Киркоров, Лепс и Дмитриенко
Перед январскими праздниками многие артисты повышают гонорары за концерты — стоимость выступления некоторых звезд достигает 10-13 млн рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.
По словам эксперта, цены на звездные выступления особенно растут с 1 по 5 декабря и с 31 декабря по 15 января. Спикер уточнил, что звезды выступают не только на больших концертах — их также приглашают на корпоративы.
«Самыми дорогими артистами в канун Нового года и в период самих новогодних праздников станут Филипп Киркоров, Георгий Лепс, Ваня Дмитриенко и Надежда Кадышева. Но стоит сказать, что Кадышева, несмотря ни на что, все же немного свои гонорары уменьшила», — цитирует Дворцова Общественная Служба Новостей.
Ранее Лариса Долина повысила ценник на выступления до 2,5 млн рублей после объявления о паузе в деятельности. Только за три дня в расписании певицы произошло несколько событий.