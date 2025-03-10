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Звезда «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков: чужие дети, пластические операции и связь с Пугачевой

Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

В этот день, 10 марта, свой день рождения отмечает финалист проекта «Фабрика звезд», российский музыкальный исполнитель, радио- и телеведущий Михаил Гребенщиков. Ему исполнилось 49 лет. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография певца


Михаил Гребенщиков появился на свет 10 марта 1976 года в городе Воронеж. С ранних лет мальчик любил музыку и уже с десятилетнего возраста начал осваивать игру на гитаре.

После школы Михаил подал документы в строительный техникум и успешно его закончил по специальности «монтажник». Параллельно учебе будущая звезда сцены работал диджеем и даже имел свою «Creazy of dance». Коллектив выступал на разогреве у «Сектора Газа», Богдана Титомира и группы «Мальчишник». Сразу же после получения диплома в 1994 году юный музыкант отправился в армию, где проходил службу в пограничных войсках.

Юлия Началова и Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

По завершении двухлетней службы он попробовал себя в радиовещании, став ведущим программы «Танцплощадка» на воронежском «Русском радио». Эта программа быстро завоевала популярность и просуществовала более пяти лет.

В 2001 году Михаил решил сменить направление и стал арт-директором известного клуба в Воронеже. Несмотря на предложение владельца увеличить зарплату, он выбрал путь к музыкальной карьере и принял участие в проекте «Фабрика Звезд». Продюсер Игорь Матвиенко был впечатлён харизмой Гребенщикова, несмотря на его не самые сильные вокальные данные. Михаил стал ярким участником шоу, каждое его выступление было настоящим спектаклем, что привлекло внимание зрителей.

В результате Гребенщиков занял третье место в проекте, а его песни, такие как «Танцы-обниманцы» и «Булки», принесли ему широкую известность и любовь публики.

Михаил Гребенщиков стал заметной фигурой на российском телевидении с 2004 года. Он работал видеодиджеем на канале MTV и вел множество телепередач и концертов, а также активно участвовал в радиовещании. В пятом сезоне реалити-шоу «Последний герой» он проявил свои качества, а также регулярно появлялся в качестве гостя или эксперта в таких проектах, как «Гид по стилю», «Большая стирка» и «Армейский магазин», после чего исчез из поля зрения поклонников.

Личная жизнь


Михаил Гребенщиков со своими племянницами (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Про Гребенщикова часто проскакивают слухи о браке с девушкой по имени Юлия и о наличии у артиста 2 детей. Однако сам артист опровергает эти утверждения, говоря, что никогда не состоял в официальных отношениях. У него нет детей, но он надеется найти свою единственную и построить с ней семью.

«Мне нравится, когда думают, что они мои дочки. Я на них делаю хайп, потому что знаю, что они у меня красивые, светлые. И когда я с ними фотографируюсь, какая-нибудь женщина в Уссурийске сидит такая, думает о том, какой Миша хороший, и ставит мне лайк. Мол, с детьми, такой правильный», — цитирует слова артиста издание starhit.ru.

В прошлом у Михаила было несколько романтических отношений, в том числе с Екатериной, которая стала героиней его клипа на песню «Булки». Несмотря на то, что их отношения были яркими и страстными, он так и не сделал избраннице официального предложения, и пара рассталась.

Пластические операции


В 2016-м музыкант принял участие в программе «На десять лет моложе», где ему изменили форму носа, сделав ринопластику. С помощью блефаропластики убрали нависшее веко, сделали подтяжку лица, приподняли брови.

«Я хочу вместе с лицом изменить и внутреннее состояние. Понимаю, что уже не тот Миша Гребенщиков — свежий и бодрый, а отекший дядя. Может быть, буду посвежее, и можно будет девчонкам по ушам ездить...» — говорил на шоу певец.
Стоит отметить, что изменения во внешности артиста оценили не все, часть поклонников посчитала, что пластика стерла яркость и индивидуальность певца.

Куда пропал певец и чем занимается сейчас?


Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Артист не бросил заниматься творчеством, просто нашел для себя иную нишу в шоу-бизнесе. В 2007 году он основал продюсерский центр, основная деятельность которого заключается в поддержке начинающих и перспективных исполнителей. В дальнейшем Михаил начал работать с Аллой Пугачёвой, занимаясь с детьми в её школе творческого развития. Важным этапом в жизни Гребенщикова стала деятельность в Министерстве культуры Российской Федерации, где он отвечал за проведение масштабных фестивалей по всей стране.

В течение длительного периода времени музыкант не выпускал новых альбомов. Однако в 2021 году он представил своим поклонникам сразу две новые работы: «Заливаю глаза» и «Про любовь». Обе пластинки были встречены с большим энтузиазмом, что побудило музыканта продолжить свою творческую деятельность в этом направлении.

В марте 2024 года артист представил публике свой седьмой студийный альбом под названием «Песни года». Видео на новые треки были опубликованы на официальном YouTube-канале исполнителя.

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Жил в Африке, спал на улице и уехал из России: как живёт звезда «Жуков» Максим Лагашкин
10 марта 2025, 12:27

Актер Максим Лагашкин (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

С каждым годом популярность Максима Лагашкина только растет, и все благодаря его участию в громких кинопроектах. Среди самых известных работ актера — «Бедный олигарх», «Жуки», «Непослушник», «Шторм» и «Проклятый чиновник». Однако сам Лагашкин уверен: его карьера сложилась так удачно во многом благодаря крепкому тылу — его супруге, актрисе Екатерине Стуловой. Они вместе уже 28 лет, а их союз можно назвать примером настоящей любви и поддержки.
Как начинался его путь, как сложилась семейная жизнь и почему актер уезжал из России, расскажет «Радио 1».

Детство в Африке: приходилось спать на улице


Максим Лагашкин родился 12 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. Его отец, работая на нефтеперерабатывающем заводе, получил предложение отправиться в командировку в Эфиопию. Именно там прошли ранние годы будущего актера.

«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Почему-то одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро — и этот коридор был заполнен людьми и животными. Сама палата вроде и неплохая была по их меркам. Обед запомнил — макароны и арбуз», — вспоминал актер.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Жизнь в Африке была непростой: непривычная жара и непростые бытовые условия давались мальчику нелегко.

«Люди выносили кровати на улицу и спали под открытым небом – вентиляторы банально не справлялись», — рассказал Максим.

Но, несмотря на трудности, у Максима остались теплые воспоминания. Он рассказывал, как по выходным ходил будить друзей отца, чтобы как можно скорее отправиться на Красное море — взрослые рыбачили, а он с увлечением наблюдал за процессом.

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По словам Лагашкина, его актерский талант во многом передался от отца — Владимира Лагашкина. Хотя тот не был связан с театром или кино, он обладал природной харизмой и артистизмом.

Школьный бунтарь и судьбоносная встреча


В школе Лагашкин был далёк от образа примерного ученика. Его регулярно выгоняли с уроков, а учителя постоянно жаловались на его внешний вид.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Но судьба уже готовила ему дорогу в театр. В 13 лет он гулял у Дворца Культуры и насвистывал весёлые мелодии, когда заметил мужчину, который пристально на него смотрел. Максим решил, что это маньяк и уже успел сильно испугаться. Но незнакомец оказался директором театральной студии Андреем Юдиным. Он разглядел в Лагашкине актёрский потенциал и предложил прийти на пробы.

«Я сразу понял, что оказался в нужном месте. Ни о чем другом думать не мог, на учебу в школе забивал, что, конечно, не очень нравилось маме. Папа относился более лояльно, видимо, ему самому все это было близко. После школы вопрос, какую выбрать профессию, даже не стоял», — рассказывал актер.

После школы он поступил в Самарский институт культуры, но быстро понял, что ему этого мало. Через год он бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в ГИТИС.

Встреча с любовью всей жизни


Будущую жену Максим встретил в коридорах ГИТИСа в день вступительных экзаменов. Он расстроился, увидев огромную очередь абитуриентов, но рядом стояла веселая девушка, которая попыталась его подбодрить — это была Екатерина.

«У меня было не очень хорошее настроение, потому что на первом конкурсе не взяли, но педагоги между собой договорились, чтобы я еще раз пришел на второй поток, а у Кати он тогда был первым. Вот так встретились. Катя меня в тот момент сильно доставала, пыталась развеселить», — поделился артист.

Они оказались на одном курсе, сначала просто дружили, но уже через месяц поняли, что влюблены. Лагашкин не сомневался — это именно та женщина, с которой он хочет связать свою жизнь.

Максим Лагашкин и его супруга Екатерина Стулова (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Интересный факт: еще будучи студентами, они отправились в церковь и обвенчались.

«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», — поделился Максим.

После окончания ВУЗа обоих пригласили в театр имени Маяковского. В это же время у пары родился сын Савва. Екатерине не удалось надолго задержаться в декрете — уже через месяц она вернулась на сцену. Максим понимал, насколько ей тяжело, и брался за любую работу, чтобы прокормить семью.

90-е были сложными: театральные зарплаты едва позволяли сводить концы с концами. Приходилось искать подработки, но даже на фоне этих трудностей они держались вместе.

В ЗАГС они пришли только через три года после рождения Саввы. Актёр признаётся, что они с женой всегда искренне радовались достижениям друг друга и поддерживали в трудные моменты.

Однако, как и в любой семье, без разногласий не обходится. Максим не скрывает, что порой может вспылить, и в такие моменты его близким приходится нелегко.

«У нас вся семья с характером. Я бываю легкий, шутливый, в игривом настроении, бывает, тяжелый, ворчу. Сам себя в такие моменты не очень обожаю, но не могу остановиться, потому что, если уж завелся, тормозить приходится долго», — отметил актер.

Максим Лагашкин с семьей (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Работа в кино и продюсерский опыт


Со временем Лагашкин не только активно снимался, но и стал продюсером. Вместе с другом Александром Робаком он основал кинокомпанию «Синемафор», которая занялась производством фильмов и сериалов.

Постепенно дела пошли в гору, а сам Максим все чаще появлялся на экране в главных ролях.

Жизнь в Испании и возвращение в Россию


В 2013 году у Максима и Екатерины родился второй сын — Лука. Спустя некоторое время актер ощутил сильное эмоциональное выгорание и решил взять паузу.

Семья переехала в Испанию и прожила там около трех лет. Однако в итоге они вернулись в Россию и продолжили работать.

На 2025 год с актером запланированы премьеры таких картин, как: «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Сейчас их старший сын Савва живет в Лондоне и мечтает пойти по стопам отца — стать актером.

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«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
Психоаналитик Смолярчук: SHAMAN выбрал Мизулину из-за самомнения
10 марта 2025, 12:25

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)

Во время концерта под названием «Ты моя», прошедшего 9 марта, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, пригласил на сцену Екатерину Мизулину, публично подтвердил, что они «являются парой» и закрепил это объявление страстным поцелуем.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что подозревать Шамана в корыстном и выгодном романе с Мизулиной не стоит.

«Начнем с того, что Шаман по своей природе настоящий лицедей. Он артист, у него большой нарциссический, выпирающий, выдающийся невроз. Он делает головокружительную карьеру, у него это получается, и было бы странным, если бы он, имея высочайшее о себе самомнение, осознавая уникальность своего таланта, уважая свою работоспособность, выбрал какую-то девочку», — сказала психоаналитик.

По ее словам, артист сам осознает свою уникальность и превосходство в мире шоу-бизнеса.

«У него в его юном возрасте получается делать карьеру. Понятно, что не без посторонней помощи, но он эту помощь хорошо принимает и умеет ей пользоваться. Поэтому какие-то выгодные мезальянсы с женщинами, которые смогут его продвигать, будет для него чем-то мелким. Но и странно было бы предполагать, что Шаман может влюбиться в простую девушку, студентку кулинарного техникума, потому что он мужчина с пониманием своей значимости», — пояснила Смолярчук.

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«Это хайп какой-то»: Оскар Кучера не оценил признания и поцелуи SHAMANа и Мизулиной с элементами шоу

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«Это хайп какой-то»: Оскар Кучера не оценил признания и поцелуи SHAMANа и Мизулиной с элементами шоу
Актёр и телеведущий Оскар Кучера осудил публичные признания SHAMANа и Мизулиной
10 марта 2025, 11:33

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм@TG_KUCHERA)

Во время концерта под названием «Ты моя», прошедшего 9 марта, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, пригласил на сцену Екатерину Мизулину, публично подтвердил, что они «являются парой» и закрепил это объявление страстным поцелуем.
Известный российский актёр театра, кино и дубляжа, музыкант, теле- и радиоведущий Оскар Кучера крайне неодобрительно отнёсся к такому поведению певца и главы Лиги безопасного интернета. По его мнению, такие действия можно было бы понять, если бы речь шла о какой-то полузабытой звезде на пенсии, которая неоднозначными поступками стремилась бы возродить интерес публики к своей персоне. Но ведь SHAMAN сейчас находится на гребне популярности, недоумевает артист.

«Просто объясните мне недалёкому, это вот вообще нахрена? Ну честно?! Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — написал Кучера в своём телеграм-канале.

Актёр также посчитал не слишком этичным такое поведение Дронова, который только недавно развёлся с предыдущей женой. Да и поцелуи с явным оттенком «18 » — это явно не то, что следует делать на концерте, который могут смотреть, например, дети.

«Не хотел обидеть фанатов Шамана, но понять мне это не дано», — заключил Оскар Кучера.

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#пенсии
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#музыкант
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Онкологическое заболевание, утрата двух детей, связи с кореянкой, француженкой и Пугачевой — чем еще удивит 99-летний Зацепин?
10 марта 2025, 10:58

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Александр Зацепин, известный композитор и «живая легенда», сегодня отмечает 99 лет. Он написал музыку ко многим культовым советским фильмам, включая комедии Леонида Гайдая, такие как «Песенка о медведях» и «Если б я был султан».
Несмотря на преклонный возраст, Зацепин продолжает активно работать в Москве и недавно был замечен на публике с молодой азиатской избранницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Музыкальная карьера

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в обычной семье в Новосибирске, где никто не занимался музыкой. Его мать работала учителем, а отец — хирургом. В детстве Александр увлекался радиосборкой, акробатикой и проводил химические эксперименты.

В 1941 году жизнь семьи Зацепиных изменилась: отца сослали в лагеря, и хотя его освободили, он больше не вернулся домой. В это сложное время мать записала Александра в музыкальную школу на фортепиано. После призыва в армию в 1945 году он полностью открыл для себя мир музыки, освоив несколько инструментов и начав свою музыкальную карьеру.

По окончании службы в 1947 году Зацепин начал работать в филармонии и вскоре попытался поступить в музыкальное училище. К его удивлению, его не приняли, сказав, что он слишком взрослый для учебы в училище. Вместо этого его направили в консерваторию, которую он успешно окончил с отличием в 1956 году.

Фото: iStock/Oksana Muzykantova

От работы в ресторане до карьеры композитора

Александр Зацепин, после окончания учебы, начал свою карьеру на «Казахфильме», а затем переехал в Москву, где столкнулся с трудностями, включая работу в ресторане. Его жизнь изменилась благодаря встрече с режиссером Леонидом Гайдаем, который искал нового композитора для своего фильма «Операция Ы». Зацепин не только писал музыку, но и выполнял функции звукорежиссера и звукооператора, что было необычно для того времени. Его работа с Гайдаем была вдохновляющей благодаря вниманию режиссера к звуковым деталям.

Зацепин стал первым, кто использовал электронные инструменты в фильме «Кавказская пленница», для чего ему пришлось самостоятельно разработать оборудование, включая меллотрон. Его уникальный стиль и техническое мастерство выделяли его среди других композиторов. Практически все доходы Зацепина уходили на приобретение комплектующих и оборудования, что подчеркивало его преданность делу и новаторский подход к музыке для кино.

Связь с Пугачевой

В условиях нехватки специализированного оборудования Зацепин организовал домашнюю студию звукозаписи, что позволило ему записывать хиты, которые принесли Алле Пугачевой всенародную популярность.

Среди наиболее известных песен — «До свидания, лето», «Если долго мучиться» и «Куда уходит детство». Однако со временем между Зацепиным и Пугачевой возникли разногласия, и их сотрудничество завершилось. В 1980 году композитор уехал во Францию, но в 1986 вернулся в СССР и продолжил создавать музыкальные произведения для кино.

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Личная жизнь

Александр Зацепин, несмотря на успешную карьеру, имел сложную личную жизнь. Он был женат четыре раза, и его первый брак с Ревмирой Соколовой оказался особенно необычным: композитор влюбился в нее, но после свадьбы узнал, что она уже ждала ребенка от другого мужчины. Александр принял решение не отказываться от малыша, однако, к сожалению, ребенок прожил недолго.

Ревмира Соколова долго страдала после трагедии, но новая беременность в 1951 году принесла ей надежду. Семья переехала в Алма-Ату, где Зацепин начал учёбу в консерватории. Однако их брак стал рушиться из-за лени Ревмиры: она не проявляла интереса к учебе, работе и домашним делам, что заставило Зацепина подать на развод.

Александр Зацепин не забывал о своем сыне Женечке, регулярно отправляя ему деньги. Когда Жене исполнилось 10 лет, композитор забрал его в Москву. К сожалению, жизнь Евгения была короткой — он скончался в 24 года от прогрессирующего рассеянного склероза.

Фото: iStock/jorgeantonio

Исключение из консерватории

После расставания с Ревмирой Александр Зацепин встретил Светлану Третьякову и захотел на ней жениться. Однако Ревмира начала писать жалобы на него, обвиняя в том, что он бросил семью, что привело к его исключению из консерватории.

После восстановления Зацепин зарегистрировал брак со Светланой, в 1956 году у них родилась дочь Лена. Переехав в Москву, Зацепин начал активно сочинять музыку и заработал больше. К сожалению, спустя три десятилетия совместной жизни Светлана ушла из жизни, что стало для композитора большой трагедией.

Женился на француженке и связался с кореянкой

После этого Александр женился на француженке, но их брак продлился всего четыре года. В четвертый раз он связал свою судьбу со Светланой Морозовской, преподавательницей консерватории. К сожалению, и этот 20-летний союз закончился трагически: Светлана умерла от онкологического заболевания. После ее смерти Зацепин переехал в Швейцарию к своей дочери Елене.

Александр Зацепин посетил музыкальный фестиваль «Витебский базар» в Белоруссии в компании своей спутницы Музы Ли, этнической кореянки и руководителя театрально-музыкального коллектива MUZICO. Их разница в возрасте составляет 50 лет.

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Shaman раскрыл, как уговорил дочку прийти на шоу Андрея Малахова
10 марта 2025, 10:54

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что был вынужден уговаривать свою 10-летнюю дочь от первого брака выступить с ним.
9 марта состоялся сольный концерт Shaman. Во время пресс-подхода певец рассказал журналистам о своей 10-летней дочери от первого брака.

«Она сейчас пока себя пробует в разных ипостасях. Она и учится в музыкальной школе, играет на фортепиано, и много рисует — она этим увлекается, и поет, и спортом занимается, поэтому нужно сейчас подождать. Пройдет какое-то время, пока она сама не определится», — рассказал артист.

Напомним, в январе Дронов вместе с дочерью появился в новогоднем выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Отец и дочь вместе исполнили песню «Новогодние игрушки». Дронов рассказал, что ему предложили исполнить песню на передаче, но там была женская вокальная партия. Тогда он решил выступить вместе с дочерью.

«Я предложил, и ее пришлось уговаривать, потому что такое у нее впервые: 31 декабря на нее смотрело такое огромное количество зрителей, она волновалась. Думаю, она осталась довольна, хотя она достаточно скромная, многое держит в себе, но я это чувствую, как отец», — высказался Дронов.

Он также рассказал журналистам, что близким сложно выбирать для него подарки, так как у артиста все есть.

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