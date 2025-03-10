Родила дочь и уехала в Лас-Вегас с Поперечным*: как Алена Краснова живет в эмиграции и развелась ли она с Никитой Пресняковым

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Жизнь Алены Красновой кардинально изменилась, когда она вышла замуж за внука Пугачевой и вместе с ним переехала в США. Сейчас круг общения девушки составляют инфлюэнсеры, модели и иноагенты. О беременности, пластике груди и жизни в эмиграции — в материале «Радио 1».
Не захотела уезжать заграницуАлена Краснова появилась на свет 8 марта (1997 года) в Москве. Журналисты подмечают, что блондинка с детства относилась к классу «золотой молодёжи». Её отец — успешный бизнесмен Борис Краснов, а мама ведет домашнее хозяйство и воспитывает младшую дочь.
Алена училась в нескольких московских школах, в том числе в престижном лицее «Ковчег-XXI». После его окончания в 2015-м девушка стала студенткой РАНХиГСа. До поступления она делилась в личном блоге, что мама и папа хотели отправить ее учиться в Англию, но сама Краснова решила остаться в родной стране, потому как «не была морально подготовлена уезжать».
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Соседи по дачеАлена занималась фотографией, танцевала, пробовала себя в модельном бизнесе. Однако узнаваемость девушке принесло знакомство с Никитой Пресняковым. Его отец — Владимир Пресняков, мать — Кристина Орбакайте, а бабушка — Алла Пугачева.
Когда молодые люди подтвердили свой роман, к Алене мгновенно устремилось всеобщее внимание публики и журналистов. К слову, встретились Краснова и Пресняков весьма интересно. Дачи родителей Алены и Никиты находятся рядом.
«Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться», — рассказывала о своем первом впечатлении о девушке внука Алла Пугачева.
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В сентябре 2014-го Пресняков представил избранницу маме, но через некоторое время появились сообщения о расставании пары. Впрочем, ненадолго. Никита приходил на выпускной Алены, а девушка поддерживала певца на шоу «Главная сцена».
Предложение руки и сердца тоже не заставило себя долго ждать. В 2017-м внук Пугачевой подарил Красновой кольцо и заинтриговал поклонников в соцсетях новостью о важном событии. В то время Алена жила с Никитой в доме, где прошло его детство — в деревне Малые Бережки.
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Свадьба со звездамиМолодожены заключили брак в столичном ЗАГСе, а банкет провели в «Барвихе». На свадьбу съехались все звезды отечественной эстрады: Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, а ещё многие другие селебрити.
После торжества Краснова и Пресняков провели медовый месяц на Кипре. Алена делилась совместными фото с мужем: её Инстаграм** аккаунт заполнился романтичными снимками на фоне моря, заката и других ярких пейзажей острова.
В октябре 2017-го супруга внука Пугачевой поразила фанатов откровенными фотографиями в крошечном кружевном топе. Ей писали, что подобные наряды не подходят замужней даме. Еще подписчики осуждали Краснову за постоянный выход в свет в одиночестве или с подругами. Вместо того чтобы развлекаться, пользователи Сети рекомендовали ей заняться бытом и обустроить комнату для будущего малыша. В ответ на это влюбленные объявили, что еще не готовы к детям.
Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Переезд в СШАЛетом 2022-го супруги переехали в США. Проблем с обустройством на новом месте пара не испытывала — в Лос-Анджелесе у них есть квартира, которую когда-то презентовала Алене и Никите Алла Пугачева.
«Конечно, у него много идей, планов. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявить себя. Имейте в виду, очень хорошие специалисты. Также он пишет очень хорошие саундтреки к сериалам, играм. Это очень профессионально», — рассказала об отъезде сына Орбакайте.
В Штатах Пресняков строит карьеру клипмейкера. На этом поприще внук Пугачевой добился больших успехов. На его счету уже есть сотрудничество с крупными зарубежными селебрити, среди которых Билли Рэй Сайрус, Дайон Уорвик и Долли Партон.
«Это моя медитация. Сейчас есть видеоигровые произведения с сюжетами сильнее многих книг, фильмов и сериалов. Проходим вместе с женой обычно вместе. В целом все свое вдохновение из видеоигр черпаю», — отметил Никита.
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Развод и возвращение в МосквуВ сентябре 2024-го российскую публику шокировала новость о том, что супруги разводятся, якобы Пресняков остался жить в США один, а Краснова улетела в Россию к семье. Слухи подтвердил экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он заявил, что Алена и Никита расстались ещё летом, поэтому и прилетели в Москву по отдельности, чтобы оформить необходимые бумаги.
Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Слова музыкального продюсера прозвучали убедительно и вызвали нешуточный переполох, на который пришлось отреагировать и Преснякову.
«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это высосано вообще. Откуда это всё время берется!», — возмутился Никита.
И хоть Краснова отлично проводила время в Москве: встречалась с подругами, занималась стрип-пластикой, и даже не вспоминала про мужа, позже она все же вернулась в США, и пара воссоединилась.
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Стала мамой?В том же 2024-м Алена ввязалась еще в один скандал. Она поделилась фото с новорожденной девочкой и подписчики, не разобравшись в ситуации, стали поздравлять жену Преснякова с рождением дочери.
Краснова вышла на связь с поклонниками и объяснилась: ребенка родила ее подруга-фотограф. Однако даже это не избавило Краснову от разговоров о беременности. Пользователи Сети подчеркнули, что Краснова прекрасно смотрится с младенцем на руках, они посоветовали ей поспешить и обзавестись наследниками.
Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Нападки из-за внешностиАлена Краснова все еще модель, поэтому внешность девушки — основной источник ее дохода. Она тщательно следит за красотой лица и стройностью фигуры, постоянно занимается йогой. Однако пользователи Сети часто обвиняют ее в походах к хирургам для коррекции внешнего вида. Жене Преснякова приписывали пластику груди и увеличение губ.
Сама Краснова уточняла, что не увлекается эстетической хирургией, но время от времени наведывается к косметологу с целью поддержания своей природной красоты.
Полина Чистякова и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)
Алена Краснова сейчасВ 2023-м Краснова сообщила о поступлении в один из университетов США, речь шла о Los Angeles Valley College. Но продолжает ли девушка обучение или уже забросила — остается лишь догадываться.
В настоящий момент супруга Никиты Преснякова — гостеприимная хозяйка. Алена любит принимать близких в своем семейном гнездышке в Штатах. Там влюбленные нередко проводят вечеринки, карнавальные тусовки, отмечают дни рождения и праздники.
А ещё Пресняков и Краснова тесно общаются с другой парой, эмигрировавшей из России в Америку — комиком Данилой Поперечным* и блогером Полиной Чистяковой. Накануне они все вместе ездили на горнолыжный курорт, а потом в Лас-Вегас.
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