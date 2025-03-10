Родила дочь и уехала в Лас-Вегас с Поперечным*: как Алена Краснова живет в эмиграции и развелась ли она с Никитой Пресняковым

С каждым годом популярность Максима Лагашкина только растет, и все благодаря его участию в громких кинопроектах. Среди самых известных работ актера — «Бедный олигарх», «Жуки», «Непослушник», «Шторм» и «Проклятый чиновник». Однако сам Лагашкин уверен: его карьера сложилась так удачно во многом благодаря крепкому тылу — его супруге, актрисе Екатерине Стуловой. Они вместе уже 28 лет, а их союз можно назвать примером настоящей любви и поддержки.