«Сумасшедшая»: Полина Гагарина объяснила, почему годами скрывала дочь

31 января 2026, 18:17

Гагарина назвала причину, по которой долгое время не показывала дочь публике

Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Певица Полина Гагарина долгое время не показывала публике лицо своей дочери, публикуя только фотографии со спины. Подписчики часто задавались вопросом, почему артистка скрывает ребёнка. В недавнем выпуске шоу «Что о тебе думают?» Гагарина объяснила причину.





Полина рассказала, что основным мотивом стал страх перед общественным мнением. Певица опасалась негативной реакции и возможной критики в адрес дочери в интернете. Гагарина и сейчас старается оградить близких от чрезмерного внимания.

«Когда я начала выставлять Мию, мне это далось очень тяжело психологически. Потому что если бы кто‑то написал, что она какая‑то не такая, я бы уже стояла с автоматом. Я за своих детей просто порву, я сумасшедшая мать», — заявила артистка.