«Сумасшедшая»: Полина Гагарина объяснила, почему годами скрывала дочь

Гагарина назвала причину, по которой долгое время не показывала дочь публике
Певица Полина Гагарина долгое время не показывала публике лицо своей дочери, публикуя только фотографии со спины. Подписчики часто задавались вопросом, почему артистка скрывает ребёнка. В недавнем выпуске шоу «Что о тебе думают?» Гагарина объяснила причину.



Полина рассказала, что основным мотивом стал страх перед общественным мнением. Певица опасалась негативной реакции и возможной критики в адрес дочери в интернете. Гагарина и сейчас старается оградить близких от чрезмерного внимания.

«Когда я начала выставлять Мию, мне это далось очень тяжело психологически. Потому что если бы кто‑то написал, что она какая‑то не такая, я бы уже стояла с автоматом. Я за своих детей просто порву, я сумасшедшая мать», — заявила артистка.
Ранее Полина Гагарина призналась, что задумывается о пластической операции.
