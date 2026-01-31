«Это стрём»: Анастасия Костенко отреагировала на постоянные сравнения с Бузовой

31 января 2026, 18:28

Анастасия Костенко высказалась о постоянных сравнениях с Ольгой Бузовой

Анастасия Костенко (Фото: Telegram @kostenko1994)

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко высказала мнение о постоянных сравнениях её с Ольгой Бузовой. Слова модели приводит издание super.ru.





31-летняя Анастасия назвала эту ситуацию стрёмом. Она подчеркнула, что не любит, когда её с кем-то сравнивают.

«Даже своих детей не люблю сравнивать, чтобы не было между ними конкуренции», — добавила Костенко.