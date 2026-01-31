«Это стрём»: Анастасия Костенко отреагировала на постоянные сравнения с Бузовой
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко высказала мнение о постоянных сравнениях её с Ольгой Бузовой. Слова модели приводит издание super.ru.
31-летняя Анастасия назвала эту ситуацию стрёмом. Она подчеркнула, что не любит, когда её с кем-то сравнивают.
«Даже своих детей не люблю сравнивать, чтобы не было между ними конкуренции», — добавила Костенко.Модель отметила, что её семья неидеальна. В своём контенте она показывает жизнь без прикрас. По словам жены Тарасова, некоторые подписчики комментируют это резко, например, пишут: «Вы живёте как бомжи» или «У вас грязная голова». На такие сообщения девушка реагирует с юмором.
