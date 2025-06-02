«Могу запаниковать»: Максим Фадеев признался в сильной боязни скопления людей и открытых пространств

02 июня 2025, 04:28

Максим Фадеев: у меня боязнь скопления людей и открытых пространств

Максим Фадеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Продюсер Максим Фадеев, несмотря на свою популярность, страдает агорафобией. Этот синдром означает, что звезда боится скопления людей и открытых пространств. В связи с этим каждое выступление для него становится настоящим испытанием.





После шестилетнего перерыва Максим возвращается на сцену. Скоро он высутпит перед аудиторией, а перед этим решил посетить веренее шоу Палва Воли. Там Фадеев и признался в своем страхе. По признанию артиста, даже там у него был учищенный пульс.





«Я даже сейчас здесь нахожусь, можно легко потрогать мой пульс, вы поймете почему. У меня очень сильная агорафобия. Это боязнь открытых пространств, людей, выхода в любое место… Для меня это большой стресс, огромный стресс!», — цитирует Максима Starhit.

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«На концертах мне специально выставляют свет, чтобы я не видел людей в зале. Если я увижу зрителей, мне может стать плохо, я забуду слова, могу запаниковать. Когда мне становится немного легче, то я прошу людей в зале зажечь огоньки, и вижу, сколько их», — говорит Максим.