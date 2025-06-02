«Могу запаниковать»: Максим Фадеев признался в сильной боязни скопления людей и открытых пространств
Максим Фадеев: у меня боязнь скопления людей и открытых пространств
Продюсер Максим Фадеев, несмотря на свою популярность, страдает агорафобией. Этот синдром означает, что звезда боится скопления людей и открытых пространств. В связи с этим каждое выступление для него становится настоящим испытанием.
После шестилетнего перерыва Максим возвращается на сцену. Скоро он высутпит перед аудиторией, а перед этим решил посетить веренее шоу Палва Воли. Там Фадеев и признался в своем страхе. По признанию артиста, даже там у него был учищенный пульс.
«Я даже сейчас здесь нахожусь, можно легко потрогать мой пульс, вы поймете почему. У меня очень сильная агорафобия. Это боязнь открытых пространств, людей, выхода в любое место… Для меня это большой стресс, огромный стресс!», — цитирует Максима Starhit.
Фадеев отметил, что из-за этого он может даже не помнить своих прошлых выступлений. К тому же во время них на него может нахлынуть паника. При этом продюссер нашел решение проблемы для этого.
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«На концертах мне специально выставляют свет, чтобы я не видел людей в зале. Если я увижу зрителей, мне может стать плохо, я забуду слова, могу запаниковать. Когда мне становится немного легче, то я прошу людей в зале зажечь огоньки, и вижу, сколько их», — говорит Максим.
Агорафобия не единственный недуг, который беспокоит Фадеева. В свое время музыкант практически перестал слышать. Врачи диагностировали у него 90% глухоты. После долгой и изнурительной реабилитации ему удалось вернуть 30% слуха в одном ухе, 60% в другом.
На шоу Максим признался, что во время выступлений не слышит ничего кроме баса. Из-за этого он использует экран с партитурой, разделенной цветами. Она помогает Фадееву ориентироваться по басу и радовать зрителей своими хитами.