Родители жениха дочери Волочковой не придут на свадьбу

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что родители жениха дочери Никиты Григоряна не придут на свадьбу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.
Звезда отметила, что не знает причин, по которым они не посетят свадебное торжество. По словам Волочковой, она также не знакома с родителями Григоряна.
На свадьбе Ариадны не будет представителей СМИ и звезд шоу-бизнеса, добавила балерина.
Напомним, 19-летняя Ариадна Волочкова планирует отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери.
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На свадьбе Ариадны не будет представителей СМИ и звезд шоу-бизнеса, добавила балерина.
Напомним, 19-летняя Ариадна Волочкова планирует отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери.
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Екатерина Коршунова