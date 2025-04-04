Родившая дочь в 46 лет бывшая жена Армена Джигарханяна впервые показала фото с малышкой

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Инстаграм* @vitalinaromanovskaya)
Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила роддом, в котором появилась на свет ее дочь. Пианистка опубликовала снимок с девочкой на руках в своем блоге.
Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию из Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. На фото Виталина держит на руках дочь и при этом улыбается. Пианистка поблагодарила весь персонал за мощь и рассказала, что они уже выписались из больницы.
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«Благодаря этой помощи мы уверенно строим нашу новую жизнь вот уже 4-й день. Изначально я планировала делать всё самостоятельно, потому что не люблю посторонних людей в доме (это мое личное отношение). Но, несмотря на переживания моих близких, что это почти невозможно, мы справляемся», — добавила она.
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Екатерина Коршунова