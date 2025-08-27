Сергей Сафронов заявил, что уход из-за сфабрикованного скандала спас ему жизнь

27 августа 2025, 11:37

Сафронов впервые рассказал всю правду об уходе из шоу «Битвы экстрасенсов»

Сергей Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_sergey)

Телеведущий и иллюзионист Сергей Сафронов впервые подробно высказался о конфликте с Алиной Вердиш, участницей шоу «Битва экстрасенсов», который несколько лет назад привёл к его уходу с проекта. По информации издания StarHit, Сафронов не сожалеет о сложившейся ситуации.





Поводом для увольнения Сафронова стали обвинения в получении денег за помощь в прохождении кастинга, которые озвучила Вердиш, обратившись в суд.

«Достался мне такой персонаж, который захотел участвовать в «Битве…» Я обучал её — учил правильно вести себя в кадре, держаться, работать над образом. Когда же я отказался помочь ей пройти кастинг, она расстроилась, обиделась, разозлилась и решила отомстить. Стала писать ролики, в которых лила на меня негатив, подала на меня в суд. А потом все суды она проиграла и осталась у разбитого корыта», — заявил иллюзионист.