Исполнитель хита «Я люблю мать своего друга» высказался о критике в свой адрес

Певец Илюша объяснил неоднозначную реакцию на трек «Я люблю мать своего друга»
Певец Илюша (Илья Абрамов) в беседе с изданием «Подъем» ответил на обвинения в нарушении традиционных ценностей. Критики обрушились на артиста после того, как он исполнил трек «Я люблю мать своего друга» на шоу Андрея Малахова «Песни для души».
Абрамов выступает в жанре «юмористического шансона». Артист подчеркнул, что его треки имеют ироничный характер.
«К негативу отношусь с пониманием, моя аудитория смотрит это через призму юмора», — поделился певец.Илюша не согласился с мнением, что он подрывает традиционные ценности. Его треки, как отметил артист, не ставят целью что-либо разрушать или навязывать.
«Скорее, она (песня) про эмоции и настроение. А всё остальное, как обычно, во многом зависит от того, с каким настроем человек это слушает», — рассказал он.Абрамов стал известен благодаря «шансону для зумеров»: в юмористической форме он поёт об увлечении компьютерными играми, о трудностях офисных работников и о любви к стримершам с интимным контентом.