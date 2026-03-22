Исполнитель хита «Я люблю мать своего друга» высказался о критике в свой адрес

Певец Илюша объяснил неоднозначную реакцию на трек «Я люблю мать своего друга»

Певец Илюша (Илья Абрамов) в беседе с изданием «Подъем» ответил на обвинения в нарушении традиционных ценностей. Критики обрушились на артиста после того, как он исполнил трек «Я люблю мать своего друга» на шоу Андрея Малахова «Песни для души».





Абрамов выступает в жанре «юмористического шансона». Артист подчеркнул, что его треки имеют ироничный характер.

«К негативу отношусь с пониманием, моя аудитория смотрит это через призму юмора», — поделился певец.

«Скорее, она (песня) про эмоции и настроение. А всё остальное, как обычно, во многом зависит от того, с каким настроем человек это слушает», — рассказал он.