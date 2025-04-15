«Настя была бы счастлива»: Празднуя триумф с Навкой, Пётр Чернышев вспомнил о покойной Заворотнюк

Пётр Чернышёв (Кадр из видео: Инстаграм* @tatiana_navka)
Пётр Чернышёв вместе с Татьяной Навкой занимаются постановкой масштабных ледовых шоу и всегда с большой теплотой говорят друг о друге. На банкете после успешной премьеры «Щелкунчика» фигурист посвятил свою речь покойной супруге Анастасии Заворотнюк, которая умерла в прошлом году.
Татьяна Навка уже давно стала для Чернышева не просто коллегой, а настоящим другом, которая всегда его поддерживала. Особенно в тяжёлые дни, когда он боролся за жизнь любимой Насти. Недавно на «Первом канале» вышел документальный фильм «Она», рассказывающий об олимпийской чемпионке. Есть там и кадры с того самого банкета после шоу «Щелкунчик».
Пётр Чернышев упомянул в своей речи покойную супругу, которая скончалась в прошлом году после нескольких лет борьбы с тяжёлым заболеванием — раком мозга.
Татьяна Навка (Фото: Инстаграм* @tatiana_navka)
Автор и художественный руководитель ледовых проектов признаётся, что не всегда рассказывает и показывает то, что делает, своему мужу — пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
Из-за профессиональной деятельности Навки супруги даже иногда ссорятся. Представитель Кремля сообщил, что после очередного критического замечания жена пригрозила никогда больше не пускать его на свои шоу.
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«Дорогие наши ребята, вы все — частичка нашей большой семьи. Конечно, без каждого не было бы того прогресса и той победы. Я считаю, мы реально победители сегодня в этом виде спорта и в этом виде искусства», — обратилась фигуристка ко всем, кто трудился над ледовым спектаклем.
Пётр Чернышев упомянул в своей речи покойную супругу, которая скончалась в прошлом году после нескольких лет борьбы с тяжёлым заболеванием — раком мозга.
«Мы все вместе это делали и делаем в последние годы. И так хорошо, и так успешно. Настя, конечно, безумно счастлива была бы это видеть. И я думаю, что с нами сейчас радуется этому», — сдерживая слезы, сказал фигурист.
«Она точно, да...», — грустно согласилась Татьяна Навка.
Татьяна Навка (Фото: Инстаграм* @tatiana_navka)
Автор и художественный руководитель ледовых проектов признаётся, что не всегда рассказывает и показывает то, что делает, своему мужу — пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
«Постоянно критикует! Ой, как критикует! Ужас! — с улыбкой подметила спортсменка.
Из-за профессиональной деятельности Навки супруги даже иногда ссорятся. Представитель Кремля сообщил, что после очередного критического замечания жена пригрозила никогда больше не пускать его на свои шоу.
«Мы ругаемся, она говорит, больше я тебя никогда не приглашу на свое шоу, всем нравится, а тебе не нравится! Потом мы миримся и год начинается заново», — смеясь, рассказал Песков.
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Александр Бойцов