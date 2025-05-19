«Меня не пускали люди, «оберегали» его»: Волочкова о последней встрече с Григоровичем

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Стархиту» о последней встрече с умершим балетмейстером Юрием Григоровичем. По словам экс-примы Большого, она тайно пробиралась к нему.
«Я виделась с ним год назад, потом хотела снова приехать и привезти любимый его фрукт — хурму. Он лежал в санатории в Барвихе. Меня не пускали люди, которые „оберегали“ его», — сказала Волочкова.
Анастасия добавила, что к учителю ее не пускал племянник Юрия Николаевича, которому «отписано все наследство» и пресс-атташе артиста. Последний, по словам Волочковой, говорил, что «Юрий Николаевич не может».
Волочкова подчеркнула, что у нее есть видеозапись, где Григорович произносит: «Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли». Балерина заключила, что позже Григоровича перевезли, чтобы его не видели, а потом он попал в реанимацию.
О смерти Юрия Григоровича сообщалось несколько часов назад. Балетмейстер скончался на 99-м году жизни.
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