Родственник Юрия Хоя считает, что Никита Кологривый не подходит для роли лидера «Сектора Газа»

19 сентября 2025, 22:57

Племянник Хоя усомнился в выборе Кологривого на роль лидера «Сектора Газа»

Никита Кологривый (Фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Назначение актёра Никиты Кологривого на роль фронтмена группы «Сектор Газа» Юрия Хоя вызвало неоднозначную реакцию не только у поклонников коллектива, но и у его родных. Племянник музыканта Юрий Япрынцев в беседе с порталом 360.ru высказал сомнения в правильности актёрского выбора.





По его мнению, Кологривый не соответствует ни внешне, ни по фактуре.





«Это не его роль. Ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели, — сразу что-то не то. Неправильно подобранный актёр», — заявил Япрынцев.