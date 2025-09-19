Родственник Юрия Хоя считает, что Никита Кологривый не подходит для роли лидера «Сектора Газа»
Назначение актёра Никиты Кологривого на роль фронтмена группы «Сектор Газа» Юрия Хоя вызвало неоднозначную реакцию не только у поклонников коллектива, но и у его родных. Племянник музыканта Юрий Япрынцев в беседе с порталом 360.ru высказал сомнения в правильности актёрского выбора.
По его мнению, Кологривый не соответствует ни внешне, ни по фактуре.
«Это не его роль. Ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели, — сразу что-то не то. Неправильно подобранный актёр», — заявил Япрынцев.Он напомнил, что Хой был высоким — почти 190 сантиметров, а внешность актёра сильно отличается от оригинала. Также племянник отметил, что с современными технологиями и гримом можно было добиться гораздо большего визуального сходства, однако, по его мнению, создатели фильма этим не воспользовались.
Юрий также добавил, что с ним напрямую никто из авторов проекта не связывался, хотя, вероятно, консультации могли проводиться с дочерью Хоя. Несмотря на критику, Япрынцев подчеркнул, что говорить о фильме окончательно пока рано.