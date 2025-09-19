50-летний Марк Горобец появился на публике с молодой супругой-первокурсницей
Режиссёр Марк Горобец, которому недавно исполнилось 50 лет, стал участником фестиваля «Новый сезон» в сопровождении своей супруги — 18-летней Александры Олексюк. Об этом сообщает Super.
Пара явно не стремилась избегать камер — они с охотой позировали перед фотографами. Оба выбрали для выхода образы в чёрных тонах: Александра — строгий брючный костюм, а Марк — джинсы, футболку и шапку, дополнив образ солнцезащитными очками.
Недавно Александра поступила в университет. Об этом она рассказала в запрещённой в РФ соцсети, где опубликовала фотографии с новеньким студенческим билетом в руках. Девушка стала студенткой Высшей школы экономики. В подписи она отметила, что пришла «за новыми знаниями и свершениями» и выразила надежду на хорошие результаты. Также Александра поздравила всех студентов с началом учёбы и попросила пожелать ей удачи.
