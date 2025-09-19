50-летний Марк Горобец появился на публике с молодой супругой-первокурсницей

19 сентября 2025, 20:53

Режиссёр Марк Горобец вывел в свет свою 18-летнюю жену Александру Олексюк

Александра Олексюк и Марк Горобец (Фото: Instagram* / @aleksandrinaoleksyuk)

Режиссёр Марк Горобец, которому недавно исполнилось 50 лет, стал участником фестиваля «Новый сезон» в сопровождении своей супруги — 18-летней Александры Олексюк. Об этом сообщает Super.