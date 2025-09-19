Юлия Барановская появилась на мероприятии в компании взрослого сына Артёма

19 сентября 2025, 22:08

Юлия Барановская вышла в свет с 19-летним наследником от Андрея Аршавина

Юлия Барановская с сыном Артёмом (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Когда Юлия Барановская появляется на светских событиях вместе с детьми, внимание публики всегда приковано к ним. Накануне телеведущая стала гостьей одного из мероприятий в сопровождении своего 19-летнего сына Артёма — старшего ребёнка от спортсмена Андрея Аршавина.