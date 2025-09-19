Достижения.рф

Юлия Барановская появилась на мероприятии в компании взрослого сына Артёма

Юлия Барановская вышла в свет с 19-летним наследником от Андрея Аршавина
Юлия Барановская с сыном Артёмом (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Когда Юлия Барановская появляется на светских событиях вместе с детьми, внимание публики всегда приковано к ним. Накануне телеведущая стала гостьей одного из мероприятий в сопровождении своего 19-летнего сына Артёма — старшего ребёнка от спортсмена Андрея Аршавина.



Для выхода в свет Юлия выбрала сдержанный и элегантный брючный костюм классического силуэта. Артём, в свою очередь, поддержал образ матери, появившись в костюме и белой рубашке — пара выглядела стильно и гармонично.

Снимками с события звезда поделилась в соцсетях, и они быстро набрали тысячи лайков. Пользователи в комментариях не скупились на комплименты: многие восхитились тем, как достойно выглядит молодой человек, и отметили его внешнее сходство с отцом.

