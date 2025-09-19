Юлия Барановская появилась на мероприятии в компании взрослого сына Артёма
Когда Юлия Барановская появляется на светских событиях вместе с детьми, внимание публики всегда приковано к ним. Накануне телеведущая стала гостьей одного из мероприятий в сопровождении своего 19-летнего сына Артёма — старшего ребёнка от спортсмена Андрея Аршавина.
Для выхода в свет Юлия выбрала сдержанный и элегантный брючный костюм классического силуэта. Артём, в свою очередь, поддержал образ матери, появившись в костюме и белой рубашке — пара выглядела стильно и гармонично.
Снимками с события звезда поделилась в соцсетях, и они быстро набрали тысячи лайков. Пользователи в комментариях не скупились на комплименты: многие восхитились тем, как достойно выглядит молодой человек, и отметили его внешнее сходство с отцом.
