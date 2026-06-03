Родственники соавтора песен группы «Воровайки» требуют 210 млн рублей от второго правообладателя
Родственники соавтора песен группы «Воровайки» требуют 210 млн рублей от второго правообладателя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Родственники одного из соавторов песен Степана Неркараряна подали иск в суд с требованием компенсации за незаконное исполнение его композиций на другого автора — Юрия Надыктова. Сумма претензий возросла с 1,58 млн до 210 млн рублей.
Адвокат истцов подсчитал, что по всей России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири и Дальнего Востока, было проведено 210 концертов, на которых исполнялись хиты группы. При этом авторские отчисления не производились. Теперь семья Неркараряна требует по 1 млн рублей за каждое «незаконное» выступление.
Наследники утверждают, что после смерти авторов права на произведения перешли к их детям, и использование композиций возможно только с согласия всех правообладателей с обязательным разделением доходов. В иске они указывают, что соглашений о распределении доходов не заключалось, а досудебные попытки урегулирования конфликта не увенчались успехом. Дело передано в суд, и в случае победы родных Неркараряна это может стать прецедентом для музыкальной индустрии.
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