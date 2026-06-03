03 июня 2026, 19:26

Дети соавтора песен «Вороваек» требуют 210 млн рублей от второго правообладателя

Фото: iStock/Michał Chodyra

Родственники соавтора песен группы «Воровайки» требуют 210 млн рублей от второго правообладателя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.