60-летняя Моника Беллуччи позирует для журнала в купальнике

19 августа 2025, 17:30

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в купальнике для новой фотосессии

Моника Беллуччи (Фото: Instagram* / @monicabellucciofficiel)

Итальянская актриса Моника Беллуччи, которой недавно исполнилось 60 лет, продолжает оставаться одной из самых желанных и стильных звёзд мирового кинематографа.