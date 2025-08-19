60-летняя Моника Беллуччи позирует для журнала в купальнике
Итальянская актриса Моника Беллуччи, которой недавно исполнилось 60 лет, продолжает оставаться одной из самых желанных и стильных звёзд мирового кинематографа.
Она не только активно снимается в кино, но и участвует в смелых фотосессиях для модных изданий. Недавно актриса представила новый чёрно-белый снимок, сделанный на морском побережье.
Беллуччи позировала на пляже, изящно облокотившись на массивные канаты, разбросанные по песку. Её длинные чёрные волосы свободно спадали на плечи, а выразительный макияж с акцентом на блестящие губы подчёркивал естественную привлекательность.
Для фотосессии Моника выбрала элегантный чёрный купальник с глубоким декольте, который выгодно подчеркнул её стройную фигуру.
