Рок-группа «Нервы» объявлена в розыск в России из-за долга в 775 тыс рублей

07 августа 2025, 13:20

«Нервы» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Украинскую рок-группу «Нервы» объявили в розыск в России из-за долга в 775 тысяч рублей. Напомним, что коллектив покинул страну в 2022 году.





По данным издания «Страсти», судебные приставы разыскивают членов коллектива за то, что группа не оплатила долг, который еще в мае составлял 851 тысячу рублей. Задолженность принадлежит ООО «НЕРВЫ». При этом исполнительное производство по делу возбудили в марте этого года.





«ИП было возбуждено еще в марте 2025 года, однако до сих пор не было оплачено», — говорится в сообщении.