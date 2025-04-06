Сестра Филиппа Киркорова скончалась через неделю после рождения: причина трагедии

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Появились подробности трагической смерти сводной сестры Филиппа Киркорова. Дочь, родившаяся у Бедроса Киркорова и его второй жены Людмилы Смирновой в 2002 году, умерла спустя неделю после появления на свет.
«Комсомольская правда», ссылаясь на архивное выступление Киркорова-старшего в одном ток-шоу, уточняет, что причиной смерти стало заражение крови. Артист обвинил в произошедшем врачей.
Девочка родилась на два месяца раньше предполагаемого срока. В том интервью Бедрос Филиппович отмечал, что жена фактически сама рожала, поскольку персонал отмечал какой-то праздник. Новорождённую назвали Ксенией. Однако она скончалась через неделю после рождения. Семья очень тяжёло переживала утрату, поэтому рассказать о ней артист решился только спустя годы.
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Девочка родилась на два месяца раньше предполагаемого срока. В том интервью Бедрос Филиппович отмечал, что жена фактически сама рожала, поскольку персонал отмечал какой-то праздник. Новорождённую назвали Ксенией. Однако она скончалась через неделю после рождения. Семья очень тяжёло переживала утрату, поэтому рассказать о ней артист решился только спустя годы.
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Анастасия Чинкова