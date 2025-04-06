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Сестра Филиппа Киркорова скончалась через неделю после рождения: причина трагедии

Новорождённая сестра Киркорова скончалась от заражения крови
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Появились подробности трагической смерти сводной сестры Филиппа Киркорова. Дочь, родившаяся у Бедроса Киркорова и его второй жены Людмилы Смирновой в 2002 году, умерла спустя неделю после появления на свет.
«Комсомольская правда», ссылаясь на архивное выступление Киркорова-старшего в одном ток-шоу, уточняет, что причиной смерти стало заражение крови. Артист обвинил в произошедшем врачей.

Девочка родилась на два месяца раньше предполагаемого срока. В том интервью Бедрос Филиппович отмечал, что жена фактически сама рожала, поскольку персонал отмечал какой-то праздник. Новорождённую назвали Ксенией. Однако она скончалась через неделю после рождения. Семья очень тяжёло переживала утрату, поэтому рассказать о ней артист решился только спустя годы.

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«Кто-то старается всю жизнь, а тут деньги и продаваемое личико»: на поступившую в вуз без экзаменов Карнавал обрушилась критика
Школьники обрушились с критикой на Валю Карнавал, поступившую в вуз без экзаменов
06 апреля 2025, 18:47

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

На днях стало известно, что Валя Карнавал поступила в Финансовый университет при правительстве РФ. После этого на блогера обрушилась критика.
Больше всего ситуацией остались недовольны школьники, которые являются основной аудиторией Карнавал. Подросткам не понравилась, что звезда поступила в престижный столичный университет в конце учебного года и без сдачи экзаменов, в то время как они прилагают огромное количество усилий, чтобы поступить в вуз мечты.
Кроме того, напомним, что Карнавал окончила только 9 классов. Она пыталась учиться в Ростовском колледже рекламы, сервиса и туризма, однако часто пропускала пары и в конечном итоге забросила учёбу, посчитав, что ей это не надо.

«Это такое обесценивание высшего образования. Кто-то старается чуть ли не всю жизнь, а тут деньги и популярность вместе с продаваемым личиком»; «Кто-то годами пахает хотя бы ради шанса, а кто-то просто тиктоки снимает»; «Нужно проверять ректоров и деканат на предмет подделки документов и взятки», – пишут в комментариях разъярённые школьники.
Отметим, что Карнавал поступила на бакалаврскую программу по специальности «Реклама и связи с общественностью» с профилем «Интегрированные коммуникации и коммуникационные технологии». Студенческий билет ей лично вручил ректор университета, выразив слова поддержки.

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«Не вправе давать советы»: Бузова высказалась об отношениях Бородиной с новым женихом
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#ректор
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«Меня поддерживают как никогда»: переживающая за находящегося в коме мужа Симоньян сделала заявление
Маргарита Симоньян рассказала о сильной поддержке
06 апреля 2025, 18:25

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян 6 апреля отмечает 45-летие. Однако в этом году праздник омрачился отсутствием рядом мужа Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.
Переживающая за супруга журналистка поблагодарила поклонников за поздравления и слова поддержки в свой день рождения. В своём Telegram-канале главный редактор RT призналась, что тёплые слова публики сейчас для неё особенно важны, поскольку они «поддерживают как никогда».

Несмотря на серьёзные проблемы в семье, Симоньян продолжает заниматься общественной деятельностью. Лишь изредка она делится с подписчиками новостями о состоянии мужа. Она отмечала, что страшнее того, что в настоящее время происходит с Кеосаяном, в её жизни никогда не было.

Напомним, что телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С этого момента он находится в коме.

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«Не вправе давать советы»: Бузова высказалась об отношениях Бородиной с новым женихом
Бузова заявила, что не вправе давать советы Бородиной об отношениях с Сердюковым
06 апреля 2025, 18:10

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова высказалась о женихе Ксении Бородиной.
В воскресенье, 6 апреля, стартует очередной сезон реалити-шоу «Сокровища императора», в котором звёздные участники будут передвигаться по Китаю в борьбе за главный приз. Ведущими шоу останутся всеми любимые Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Певица отметила, что в новом сезоне участники раскроются с разных сторон. Со звёздами у неё сложились хорошие отношения, правда некоторые участники раскрылись для неё с неожиданной стороны. Известно, что в новом сезоне примут участие Нюша, Глюкоза, Гуф, Натан и другие знаменитости.

В числе участников нового сезона будут Ксения Бородина и Николай Сердюков. Бузова прокомментировала их отношения, отметив при этом, что её коллега лучше знает, как строить свою личную жизнь, поэтому Оля не вправе раздавать советы. Также она не стала отвечать на вопрос, верит ли в искренность их чувств.

«Я не вправе давать советы, тем более Ксении. Она взрослая женщина и, думаю, прекрасно знает, что делает. Главное, какие взаимоотношения царят в паре, верят ли они друг другу», – отметила Бузова в беседе со StarHit.
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Гагарина, Шура и Тимати потеряли десятки миллионов рублей на бизнесе
06 апреля 2025, 17:39

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

В прошлом году бизнес некоторых российских звёзд потерпел серьёзные убытки. Полина Гагарина, Шура и другие артисты лишились десятков миллионов долларов.
Полина Гагарина владеет компанией по организации концертов. В 2024 году выручка фирмы рухнула с 206 миллионов рублей до 161 миллиона. Прибыль при этом также значительно упала с 25 миллионов рублей в 2023 году до минус 43 миллионов в 2024.

Плохи дела и у Шуры, который владеет компанией, принадлежащей его директору Павлу Депершмидту. Фирма занимается одновременно организацией концертов и продажей одежды. В минувшем году её выручка сократилась с 25 миллионов до 14 миллионов рублей, убыток составил 6,5 миллиона, пишет KP.RU.

Также в убыток ушло дело рэпера Тимати и его бизнес-партнёра Антона Пинского. Их сеть ресторанов принесла в прошлом году на 44 миллиона рублей меньше, чем в 2023 году. Выручка составила 211 миллионов рублей, а убыток – 2,9 миллиона рублей.

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«У меня были турецкие мужчины»: Анастасия Волочкова сделала откровенное признание о личной жизни
Анастасия Волочкова призналась, что у нее были романы с восточными мужчинами
06 апреля 2025, 17:29

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Недавно активисты выдвинули предложение запретить показ турецких сериалов в России. Представители общественного движения «Ветераны России» отметили, что такой контент формирует у россиянок искаженное представление о настоящих мужчинах, что, в свою очередь, мешает созданию крепких семей.
Анастасия Волочкова выступила против этого запрета. Она подчеркнула, что привлекательные мужчины на экране не могут помешать женщинам быть счастливыми в реальной жизни. Также оказалось, что у балерины есть опыт отношений с турками:

«У меня были турецкие мужчины. Они очень обаятельные ухажеры и не кичатся своим достатком. Их поступки всегда были красивыми», — отметила Анастасия.
Тем не менее, балерина предпочитает русских мужчин. Она объяснила, что ей ближе люди, говорящие на одном языке.

«Мне нравятся русские мужчины, потому что с ними мне комфортнее по менталитету и благородству», — подытожила она в эфире телеканала «Москва 24».

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