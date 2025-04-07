«Я поднял на уши весь мир»: Киркоров купил часы от Rolex с изображением памятника Родины-матери

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы над фашистами, с изображением памятника «Родина-мать зовет!».
Киркоров пришел в гости к давней подруге Виктории Шеляговой, которой продемонстрировал эксклюзивные часы от Rolex с изображением памятника «Родина-мать зовет!», установленного в Волгограде. Часы из лимитированной коллекции были упакованы в подарочную коробку, украшенную георгиевской лентой.
По словам Киркорова, таких часов выпущено всего 80 штук.
Он также добавил, что его отец Бедрос очень чтил праздник Великой Победы, как и вся семья певца.
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По словам Киркорова, таких часов выпущено всего 80 штук.
«Это сенсация этой недели! Rolex выпустили коллаборацию, посвященную Дню великой Победы. Я увидел в соцсетях, что такие часы вышли. Это в пятницу вышло, сегодня они у меня! Я поднял на уши весь мир. И за сутки мне их раздобыли. Теперь это мои любимые часы», —пояснил Филипп.
Он также добавил, что его отец Бедрос очень чтил праздник Великой Победы, как и вся семья певца.
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Элина Позднякова