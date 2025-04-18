«Я мог только плакать»: Роман Костомаров рассказал о своей реакции на решение врачей об ампутации рук и ног

Роман Костомаров (фото: Telegram @kostomarovroman)
Роман Костомаров заявил, что после решения врачей об ампутации рук и ног впал в отчаяние. Справиться с испытанием фигуристу помогла поддержка близких.
Олимпийский чемпион два года назад пережил тяжёлое испытание. Он находился в коме из-за тяжёлой пневмонии. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь Костомарову, врачи решили ампутировать ему стопы ног и кисти рук.
Костомаров признался, что, узнав решение медиков, поддался эмоциям, с которыми не мог справиться самостоятельно.
48-летний фигурист подчеркнул, что он не мог сдаться, поскольку уже остался жив, а также потому, что его ждут любимая жена и двое детей. Домнина стала для Костомарова лучшим психологом, который взял на себя всю нагрузку.
После того, как Роман смог самостоятельно двигаться, он захотел вернуться к тренировкам. В итоге, ему удалось снова встать на коньки. 13 апреля этого года он стал участником представления «Больше, чем шоу», приуроченного к 50-летию Татьяны Навки.
Фигуристы представили номер «Кармен», с которым стали олимпийскими чемпионами в 2006 году.
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Костомаров признался, что, узнав решение медиков, поддался эмоциям, с которыми не мог справиться самостоятельно.
«3 февраля, когда собрались все врачи и сообщили об ампутации не только ног, но и рук, я мог только плакать. Потому что ничего больше не мог. Я просто упал с самой высокой горы в глубокое ущелье», – заявил спортсмен, слова которого приводит издание VOICE.Костомаров отметил, что ему очень помогали близкие. Жена, фигуристка Оксана Домнина, постоянно находилась рядом с мужем и настраивала его на позитивный исход событий.
48-летний фигурист подчеркнул, что он не мог сдаться, поскольку уже остался жив, а также потому, что его ждут любимая жена и двое детей. Домнина стала для Костомарова лучшим психологом, который взял на себя всю нагрузку.
После того, как Роман смог самостоятельно двигаться, он захотел вернуться к тренировкам. В итоге, ему удалось снова встать на коньки. 13 апреля этого года он стал участником представления «Больше, чем шоу», приуроченного к 50-летию Татьяны Навки.
Фигуристы представили номер «Кармен», с которым стали олимпийскими чемпионами в 2006 году.
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Анастасия Чинкова