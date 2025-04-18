«Я мог только плакать»: Роман Костомаров рассказал о своей реакции на решение врачей об ампутации рук и ног

15-летняя актриса Анна Пересильд впервые рассказала о том, что ее связывает с певцом Ваней Дмитриенко. Знаменитостей уже несколько месяцев подозревают в романе. Но артисты никак не подтверждали эту информацию. В новом интервью Анна тоже старалась избежать конкретного ответа, но заявила, что у них «прекрасные отношения».