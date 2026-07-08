«Расслабьтесь»: Критик призвал Иосифа Пригожина не драматизировать ситуацию с ИИ

08 июля 2026, 21:37

Критик Сушко: опасения Иосифа Пригожина по поводу ИИ преувеличены

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обеспокоен тем, что искусственный интеллект использует творчество авторов без спроса. Он призывает принять дополнительные законы для защиты интеллектуальной собственности.





Культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко заявил, что понимает переживания коллеги, но считает их преувеличенными. Более того, при взгляде на ситуацию с холодной логикой можно найти и повод для гордости.

«Защитить свои творения вы можете только от плагиата и когда кто-то без разрешения ваши песни поёт и включает с коммерческим умыслом. А пытаться запрещать обучаться на ваших хитах — это то же самое, что и запрещать их слушать. Поэтому расслабьтесь и гордитесь тем, насколько крутую вы написали песню, что на ней учатся все виды интеллектов: и натуральные, и искусственные», — высказался Анатолий.