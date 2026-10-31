«Роман приходит каждый день»: Елена Товстик высказалась о воссоединении с бывшим мужем

31 октября 2026, 12:45

Елена Товстик хочет вернуть бывшего мужа, пока Диброва в Китае

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram*/elenatovstik)

Елена Товстик сообщила в соцсетях, что планирует попытаться восстановить отношения с бывшим супругом, бизнесменом Романом Товстиком, воспользовавшись отсутствием его нынешней возлюбленной Полины Дибровой, которая находится в Китае. По словам женщины, экс-супруг стал ежедневно приезжать к ней домой, чтобы видеться с детьми.





Ранее Роман Товстик заявил, что причиной его развода с Еленой после более чем 20 лет брака стала предполагаемая измена супруги с тренером по триатлону Владимиром Турбаевским. Бывшая супруга предпринимателя ответила на его обвинения, подчеркнув, что он своими высказываниями делает только хуже.





«Я пользуюсь отсутствием его сожительницы. Хочу повлиять на Романа, пока она далеко-далеко в Китае. И мир приходит в наш дом! Роман приходит каждый день в дом к своим детям. Давайте вместе помолимся, чтоб все случилось, и змеи уползли и остались в Китае», — написала Товстик.